MEKSIKO - Warga Mexico City kini dapat mengunjungi lima anak serigala yang dilahirkan di Kebun Binatang Chapultepec pada 24 April lalu.

Mengutip laporan kantor berita Associated Press, kelima anak serigala itu merupakan anak kedua bagi serigala betina Seje, 9 tahun, dan Rhi, serigala jantan berumur 7 tahun, yang juga telah memiliki enam anak pada Mei 2019.

Anak serigala terlahir buta dan tuli sehingga mereka menghabiskan sebagian besar bulan pertama kehidupan mereka di dalam sarang, dan baru melakukan perjalanan di luar sarang saat mereka besar.

Serigala Meksiko (canis lupus bailey) adalah sub-spesies serigala abu-abu yang dikejar dan diburu manusia sejak 1950an dan hampir punah pada 1970an.

Menurut klasifikasi Secretariat of the Environment and Natural Resources (SEMARNAT), berbagai upaya yang dilakukan Species Conservation Action Program tahun 2020 lalu berhasil meningkatkan status serigala Meksiko dari “mungkin punah di alam liar” menjadi “terancam punah”.

Sekretariat Lingkungan Hidup Mexico City telah mengajak warga untuk memilih nama bagi kelima anak serigala itu. Pemungutan suara untuk lima nama yang paling banyak dipilih warga akan dibuka hingga 15 Agustus mendatang.

(sst)