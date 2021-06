JAKARTA - Mahasiswa Indonesia kembali menorehkan prestasi di kancah dunia. Dia adalah Surya Sahetapy, yang berhasil lulus dengan predikat cum laude di Rochester Institute of Technology, New York, Amerika Serikat.

Anak bungsu dari penyanyi Dewi Yull dan aktor Ray Sahetapy membagikan kabar bahagia itu melalui unggahan video acara wisudanya di akun Instagram pribadinya @suryasahetapy pada Jumat (18/6/2021).

"Bangga membawa bendera 🇮🇩! (bendera Indonesia) S1 Studi Internasional. (Mirip Hubungan Internasional) Anak HI-SI mana suaranya? Target berikutnya menyusul," tulisnya dalam keterangan.

Dalam video, tampak Surya tengah diwisuda sambil tersenyum lebar. Surya lulus dengan menyandang gelar S1 Studi Internasional. Surya menambahkan program studi yang ia pilih itu mirip dengan Hubungan Internasional.

Video tersebut sontak dibanjiri ucapan selamat dan pujian mulai dari netizen hingga publik figur. "Bismillah ya Allah. Alhamdullilah semoga ilmunya ber manfaat bagi sesama ya sayang," ucap sang ibunda, Dewi Yul.

"Magna Cum Laude, best of the best," tulis Ridwan Kamil pada kolom komentar.

