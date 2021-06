JAKARTA — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Roma, Italia, mengonfirmasi satu orang delegasi G20 RI yang terkonfirmasi positif Covid-19 dalam kondisi baik dan stabil.

Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Roma, Danang Waskito, menyampaikan, dokter di Italia telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap delegasi Indonesia yang positif Covid-19.

"Dan menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi baik dan stabil," ujar Danang kepada MNC Portal Indonesia melalui keterangan tertulis, Rabu (23/6/2021).

Namun demikian, satu orang yang terkonfirmasi positif tersebut harus melakukan isolasi mandiri di hotel tempat menginap selama 10 hari.

"Yang bersangkutan diminta tetap melakukan isolasi mandiri (isoman) di hotel tempat tinggal selama 10 hari, dan swab test kedua akan dilakukan pada hari ke-11 isoman," tutur Danang.

KBRI Roma, kata Danang, telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memberikan bantuan, pendampingan, dan tetap memantau perkembangan yang ada.

Delegasi dari Tanah Air tersebut sedianya akan menghadiri pertemuan G20 di Kota Catania, Provinsi Sicilia, Italia, pada 22-23 Juni 2021. Terdapat dua delegasi Indonesia dari Jakarta yang menghadiri rangkaian pertemuan G20 di Catania.

Adapun rangkaian G20 tersebut yakni pertemuan G20 Education Ministers Meeting, G20 Employment Ministers' Meeting serta G20 Joint Meeting of Ministers Education and Ministers of Labour and Employment.

Sebagai catatan, Catania terletak sekitar 800 kilometer dari Roma, berada di Pulau Sicilia (Regio Siilia) yang terpisah laut dari pulau lainnya. Roma-Catania dapat ditempuh dengan 1 jam 15 menit perjalanan udara, atau sekitar 11 jam perjalanan darat melewati penyeberangan ferri dari pelabuhan Calabria ke Pelabuhan Messina di Pulau Sisilia.

(dka)