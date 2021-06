JAKARTA - SMA Pradita Dirgantara telah memecahkan rekor Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) sebagai sekolah yang berhasil meloloskan angkatan perdana terbanyak pada jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2021. Kepala SMA Pradita Dirgantara menyebut prestasi tersebut merupakan kerja bersama.

Rekor MURI diberikan setelah 116 orang dari 141 yang mendaftar diterima di 26 dari 85 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Tidak hanya itu ada sebanyak 7 siswa diterima di sejumlah perguruan tinggi di luar negeri.

"Ini merupakan buah hasil dari berbagai kolektif Pradita Dirgantara," kata Kepala Sekolah SMA Pradita Dirgantara, Yulianto Hadi, Jumat (25/26/2025).

Lebih rinci Yulianto mengatakan, sebanyak 7 siswa yang diterima studi di luar negeri, yakni di University of Chicago (US), University of Colorado (US), Nanyang Technological University (NTU Singapura), Tokyo International University (Jepang), Monash University (Australia), University of Toronto (Kanada), dan University of Oregon (US).

"Kita juga terdapat satu alumni dari wilayah Pekanbaru, Saffira Azzahra Rizwandi yang meraih skor Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sempurna untuk mata pelajaran Fisika dan Kimia, yakni skor 1,000. Pada SBMPTN kali ini, Safira diterima di Universitas Gadjah Mada (UGM), jurusan Kimia," kata Yulianto.

Tidak hanya itu terdapat terdapat satu kelas yang berjumlah 30 orang, 29 diantaranya lolos SBMPTN, kemudian satu alumni lagi memutuskan mengikuti kepeminatan beasiswa ke Perancis.

Kemudian terdapat juga siswa yang lolos tahun ini melalui jalur SNMPTN (2), jalur prestasi Universitas Sebelas Maret (UNS, 1), kelas internasional Institut Teknologi Bandung (ITB, 1), Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKBI UI, 1), dan perguruan tinggi kedinasan negara (1).

"Terdapat 26 calon taruna/taruni Akademi Angkatan Udara (AAU), 3 taruna/taruni Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Militer (Akmil, 1), Akademi Kepolisian (Akpol, 1), dan 10 cadet di Universitas Pertahanan," pungkasnya.

