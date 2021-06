JAKARTA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) secara resmi telah mengumumkan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru 2021 jalur Seleksi Kemitraan, Mandiri, dan Prestasi (SKMP), mulai pukul 15.00 WIB, Sabtu (26/6/2021).

Dari pengumuman tersebut, tercatat ITS menerima mahasiswa baru sebanyak 3.061 dari jalur SKMP ini.

Direktur Pendidikan ITS Siti Machmudah memaparkan dengan detail jumlah mahasiswa yang lolos di masing-masing jalur. Yakni dari jalur Kemitraan sebanyak 399 mahasiswa, jalur Mandiri sebanyak 2.555 mahasiswa, dan jalur Prestasi sebanyak 107 mahasiswa.

Diketahui, dari total penerimaan mahasiswa baru jalur SKMP ini terdapat tiga jurusan dengan peminat terbanyak yakni Departemen Teknik dan Sistem Industri sejumlah 1.652 pendaftar, Departemen Teknik Informatika sebanyak 1.625 pendaftar, dan Departemen Sistem Informasi sejumlah 1.397 pendaftar.

Dengan adanya penambahan jalur masuk melalui prestasi pada SKMP 2021 ini, ITS sangat mengharapkan mahasiswa unggul yang telah terpilih melalui pemaparan prestasi saat pendaftaran, dapat terus meningkatkan prestasinya di kampus ITS nantinya. Sehingga bisa semakin mengharumkan nama ITS di kancah nasional maupun internasional.

Dosen yang akrab disapa Machmudah ini menyebutkan bahwa pada jalur SKMP ini penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun 2021 dan atau nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) ITS, nilai rapor, deskripsi diri, dan prestasi-prestasi lainnya yang dimiliki oleh pendaftar.

Baca Juga : Penuhi Kebutuhan Dokter Daerah Terpencil, Kemenkes gandeng ULM

“Dikhususkan untuk peminat program studi (prodi) desain, kami wajibkan untuk mengunggah portofolio,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima.

Dijelaskan pula, setelah calon mahasiswa yang dinyatakan diterima di ITS dari jalur SKMP ini nantinya diwajibkan melakukan pengisian data secara daring dengan mengisi biodata dan mengunggah dokumen-dokumen yang telah disyaratkan oleh ITS.

Syarat ini sama halnya dengan calon mahasiswa baru dari jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) maupun Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Lebih lanjut, ungkap Machmudah, kegiatan pengisian data sebagai bentuk pendaftaran ulang jalur SKMP akan dimulai per tanggal 28 Juni – 1 Juli 2021. Dengan prosedur daftar ulang yang terdiri atas registrasi daring, verifikasi data ekonomi orang tua, pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), pemeriksaan tes buta warna bagi program studi yang membutuhkan, verifikasi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat hingga mencetak bukti daftar ulang. "Untuk informasi selengkapnya mengenai pendaftaran ulang dapat diakses melalui portal smits.its.ac.id dan sipmaba.its.ac.id," tambah dosen Departemen Teknik Kimia ini menutup penjelasannya.