ALABAMA - Seorang pembunuh mengalami salah satu eksekusi gagal yang paling melelahkan dalam sejarah ketika dia perlahan-lahan disengat listrik sampai tewas selama 14 menit.

John Louis Evans III dihukum karena Pembunuhan Modal setelah mengakui melakukan kejahatan selama dua bulan dari Desember 1976 hingga Januari 1977.

Dia adalah pembunuh pertama yang tewas di kursi listrik di Alabama setelah hukuman itu diberlakukan kembali.

Penjahat itu mengaku melakukan 30 perampokan bersenjata, sembilan penculikan, dan dua skema pemerasan di tujuh negara bagian. Dia dan sesama narapidana Wayne Ritter merampok dan membunuh pemilik pegadaian, Edward Nassar di Mobile, Alabama.

Namun terlepas dari pengakuannya, jaksa diduga menolak pengakuan bersalahnya dalam upaya untuk membuat Evans dieksekusi - yang hanya diizinkan melalui keyakinan dari juri.

Evans diadili di State Circuit Court pada 26 April 1977, dan dia mengakui tuduhan pembunuhan tingkat pertama.

Dia mengklaim tidak merasa menyesal dan akan membunuh lagi. Dia bahkan mengancam akan membunuh setiap anggota juri jika mereka tidak menjatuhkan hukuman mati padanya.

Setelah 15 menit musyawarah, juri mencapai vonis bersalah dan hukuman mati dikonfirmasi oleh Pengadilan Banding Pidana Alabama dan oleh Mahkamah Agung Alabama.

Pembunuh berusia 33 tahun itu mencoba untuk mengajukan banding atas hukumannya dua kali, sebelum dia akhirnya dikirim ke kursi listrik 'Yellow Mama' yang terkenal di negara bagian itu pada April 1983.

Tapi arus listrik – yang seharusnya mematikan segera – membutuhkan waktu lebih lama untuk membunuhnya dari yang diperkirakan.

Russell F. Canan menggambarkan eksekusi dalam bukunya Burning at the Wire: The Execution of John Evan, menulis: "Pada pukul 20:30, sentakan pertama listrik 1900 volt melewati tubuh Tuan Evans.

"Itu berlangsung tiga puluh detik. Percikan api meletus dari elektroda yang diikatkan ke kaki kiri Tuan Evans,” tulisnya. "Tubuhnya terbanting ke tali yang menahannya di kursi listrik dan tinjunya mengepal secara permanen,” lanjutnya. "Elektroda tampaknya meledak dari tali yang menahannya di tempatnya. Kepulan besar asap keabu-abuan dan percikan api keluar dari bawah kap yang menutupi wajah Tuan Evans,” terang tulisan itu. "Bau menyengat dari daging dan pakaian yang terbakar mulai memenuhi ruang saksi. Dua dokter memeriksa Tuan Evans dan menyatakan bahwa dia tidak mati,” tambahnya. "Elektroda di kaki kiri dipasang kembali. Pukul 20:30 Pak Evans disengat listrik selama tiga puluh detik. Bau daging yang terbakar membuat mual,” paparnya. "Lebih banyak asap keluar dari kaki dan kepalanya. Sekali lagi, para dokter memeriksa Tuan Evans. Para dokter melaporkan bahwa jantungnya masih berdetak, dan dia masih hidup,” lanjut tulisan itu. “Saat itu, saya meminta komisaris penjara, yang berkomunikasi melalui saluran telepon terbuka kepada Gubernur George Wallace untuk memberikan grasi dengan alasan bahwa Tuan Evans sedang menjalani hukuman yang kejam dan tidak biasa. Permintaan grasi ditolak,” ungkap tulisan itu. "Pada pukul 20:40, muatan listrik ketiga, berdurasi tiga puluh detik, melewati tubuh Tuan Evans. Pada pukul 8:44, dokter menyatakan dia meninggal. Eksekusi John Evans memakan waktu empat belas menit,” tambahnya.