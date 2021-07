JAKARTA– Memasuki usia ke-40 tahun tepat pada hari ini (1/7), dan mengusung tema Technology for Empowerment and Social Transformation, BINUS UNIVERSITY terus berkomitmen meningkatkan kontribusi nyata dalam membina dan memberdayakan untuk Nusantara yang lebih maju. Dalam mewujudkan komitmen tersebut, BINUS UNIVERSITY telah mencanangkan rencana masa depan yang baru, yaitu visi BINUS 2035 yang bertransformasi secara holistik, komprehensif dan strategis yang bertujuan menghadirkan inovasi dan solusi yang berdampak bagi masyarakat Indonesia. Transformasi ini secara luas mulai dari sumber daya manusia, pengetahuan, teknologi, sistem dan proses dalam membangun dan menjaga kesinambungan integrasi BINUS UNIVERSITY ke depan.

Dalam Dies Natalis ke-40 BINUS UNIVERSITY, mengambil momentum untuk Bersyukur, Menghargai dan Berkomitmen. #BINUSBersyukur empat dekade sudah BINUS UNIVERSITY berkontribusi konstruktif dan produktif bagi pembangunan tanah air tercinta. Dalam perjalanannya, BINUS UNIVERSITY terus menorehkan inovasi, kreasi, dan prestasi yang membanggakan.Hingga pada usianya yang ke-40, BINUS UNIVERSITY gagah berdiri diakui di tingkat nasional bahkan internasional.

#BINUSMenghargai segala bentuk kontribusi yang berdampak bagi masyarakat melalui dosen, mahasiswa serta alumni. Sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih BINUS UNIVERSITY terhadap kontribusi tersebut BINUS UNIVERSITY memberikan apresiasi terhadap kontribusi untuk staff, dosen, mahasiswa serta alumni. Tidak hanya itu BINUS UNIVERSITY pun memberikan apresiasinya terhadap media yang sejalan dengan BINUS UNIVERSITY untuk membina dan memberdayakan masyarakat di Indonesia.

#BINUSBerkomitmen untuk membina dan memberdayakan masyarakat. Salah satu wujud komitmen BINUS dalam membina dan memberdayakan adalah dengan BINUS UNIVERSITY membangun kolaborasi dengan industri untuk menjawab tantangan ke depan. Tidak hanya itu wujud konkret BINUS UNIVERSITY dalam membina dan memberdayakan masyarakat adalah melalui riset-riset dari BINUSIAN untuk masyarakat Indonesia.

40 kontribusi riset telah dihasilkan untuk terus memberikan manfaat untuk masyarakat. Beberapa diantaranya ialah inovasi NAYAKALARA-Robot Pendukung Tenaga Medis Membasmi Covid-19, dan Alat Baca Suhu V.4 yang dikembangkan oleh tim Widodo Budiharto salah satu profesor di program studi Computer Science BINUS UNIVERSITY. Sebanyak 20 robot NAYAKALARA telah disalurkan dan digunakan di sembilan rumah sakit di Indonesia seperti di Jakarta, Bekasi, Bandung, Pekalongan, Semarang, Malang dan Sidoarjo.

Selain tim dosen, mahasiswa pun turut berkontribusi melalui riset yang bermanfaat. Digital Library diciptakan oleh mahasiswa Computer Engineering BINUS UNIVERSITY, berupa perangkat keras yang berfungsi sebagai perpustakaan digital pengganti komputer untuk siswa sekolah. Perpustakaan ini dapat bekerja di daerah pedalaman dengan kapasitas listrik terbatas atau tidak stabil, dan tidak memiliki akses internet.

Digital Library memungkinkan siswa mendapat akses berupa konten-konten yang berguna untuk mendukung pembelajaran seperti e-book dan audio visual. Hingga kini, digital library sudah disalurkan ke delapan desa terpencil di seluruh Indonesia.

Ada juga Sonar Vision yang diciptakan mahasiswa jurusan Sistem Informasi BINUS UNIVERSITY. Sonar Vision merupakan sebuah alat bantu pendeteksi halangan untuk penyandang tuna netra atau low-vision. Sonar Vision hadir untuk memudahkan penyandang tuna netra di Indonesia dalam beraktifitas. Puluhan set Sonar Vision dibagikan secara gratis untuk penyandang tuna netra di Yayasan Mitra Netra.

Rektor BINUS UNIVERSITY Harjanto Prabowo mengatakan dukungan teknologi sangat dibutuhkan penerjemahan semangat fostering & empowering di BINUS UNIVERSITY.

“Teknologi dapat berperan memberdayakan sekaligus transformasi sosial masyarakat. Di masa pandemi, masyarakat butuh dukungan dari semua sektor termasuk perguruan tinggi. Bentuknya bisa melalui catur dharma lulusan, riset, dan lainnya,” tuturnya.

Sementara itu, President of BINUS Higher Education Stephen Wahyudi Santoso menambahkan BINUS UNIVERSITY sebagai part of the society perlu memberikan sumbangsih ke masyarakat dalam bentuk apapun.

“Komitmen kami tidak berhenti walau di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini,” ujarnya.

Di hari jadi ke-40 BINUS UNIVERSITY bersyukur atas segala perkembangan, pencapaian, pengakuan mulai dari akreditasi nasional, internasional hingga peringkat Asia dan dunia; yang merupakan bentuk kepercayaan dan pengakuan masyarakat, atas karya dan upaya dari seluruh stakeholders BINUS UNIVERSITY.

Kini BINUS UNIVERSITY telah memiliki 11 kampus di Indonesia dan 150 ribu komunitas BINUSIAN berkomitmen membina dan memberdayakan Nusantara.

Komitmen ini akan terus dilanjutkan dengan sebagai the next chapter in our journey yaitu dengan Visi BINUS 2035, yang telah disusun sebagai langkah nyata mewujudkan semangat Fostering and Empowering the Society, in Building and Serving the Nation.

