BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta semua pihak, khususnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut bergotong royong mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di Jabar.

Permintaan tersebut disampaikan Ridwan Kamil saat menyaksikan penyerahan bantuan berupa 70 tempat tidur rumah sakit dari BUMD Jabar kepada pihak Rumah Sakit Dustira, Kota Cimahi, Rabu (7/7/2021).

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan, penguatan rumah sakit rujukan Covid-19 perlu dilakukan secara gotong royong. Semua pihak, khususnya BUMD Jabar, harus turun tangan mengatasi pandemi Covid-19.

"Dalam suasana kedaruratan, kita terus berupaya mendahulukan yang urgensi dengan segala dukungan yang bisa kita lakukan," kata Kang Emil.

"Kepala Biro BUMD sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk menambah kekuatan rumah sakit, yang hari ini tentunya mendapat tekanan perawatan pasien Covid-19 yang cukup besar," lanjut dia.

Dalam acara tersebut, Kang Emil juga meminta Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto untuk memperkuat penanganan Covid19 di tingkat RT/RW maupun desa dengan memaksimalkan peran Babinsa.

"Saya titip juga ke Panglima untuk penguatan di Babinsa. Karena ada 300 orang yang meninggal dunia saat isolasi mandiri se-Indonesia. Sekitar 90 orangnya di Jabar," ungkap Kang Emil.

"Saya sedih mendengar data itu. Mungkin ada arahan dari Panglima, minimal Babinsa bisa terus memonitor khususnya di desa-desa, sehingga jangan ada rakyat kita yang meninggal dunia tanpa kehadiran negara. Saya kira itu penguatan yang harus diperkuat juga," sambungnya.

Selain meminta Pangdam III/Siliwangi memperkuat peran Babinsa dalam penanganan Covid-19, Kang Emil pun mengucapkan terima kasih kepada dokter, tenaga kesehatan, dan semua pihak yang tanpa lelah dan henti menangani pasien Covid-19

"Untuk dokter-dokter, nakes di (RS) Dustira tetap semangat. Saya juga mengucapkan terima kasih mewakili masyarakat, baik yang dirawat maupun keluarga, semoga Allah SWT membalas semua pengabdian bela negara bapak/ibu semua di RS Dustira ini," katanya.

Kang Emil pun meminta Plt Wali Kota Cimahi, Ngatiyana untuk intens memonitor penanganan Covid-19, termasuk memastikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Cimahi berjalan optimal.

"Untuk Pak Wali Kota, saya titip pesan terus turun kepada masyarakat. Supaya kita tidak memperpanjang PPKM Darurat, ketaatan masyarakat menjadi kunci," ucapnya.

Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto mengatakan, bantuan berupa 70 tempat tidur rumah sakit sangat bermanfaat untuk memperkuat pelayanan pasien Covid-19, khususnya di RS Dustira.

"Ini sangat bermanfaat sekali bagi kami. Tentunya kita sangat berharap, kita bisa all out dalam membantu pemerintah daerah dan pemerintah pusat menangani Covid-19 ini dengan sebaik-baiknya," ucapnya.

Budi menuturkan, dengan adanya tambahan 70 tempat tidur rumah sakit diharapkan dapat menambah kekompakan dari semua elemen dalam membantu menangani pandemi Covid-19.

"Tentu kita bersama-sama, together we can, saya yakin itu. Kalau kita bersama-sama, kita kompak, kita solid, saya yakin kita akan mengatasi ini dengan baik. Oleh sebab itu, kami sekali lagi selaku dari Pangdam Siliwangi, saya all out dalam hal ini untuk melaksanakan tugas kami. Semua fasilitas yang ada di TNI AD kalau itu akan digunakan untuk penanganan Covid-19, pasti kita akan berikan," katanya.