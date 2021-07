JAKARTA – Lonjakan kasus harian Covid-19 di Indonesia, membuat Pemerintah Singapura mengirimkan berupa alat-alat kesehatan (alkes). Dijadwalkan sejumlah alkes akan tiba hari ini, Jumat (9/7/2021).

Negeri Singa itu memberi bantuan berupa 200 ventilator, 256 tabung oksigen kosong kapasitas 50 liter,masker, sarung tangan, APD, tutup kepala dan alat kesehatan lainnya.

Bantuan tersebut dikirim melalui jalur udara dan akan terdapat beberapa dukungan yang akan dikirim melalui jalur laut.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga melakukan pengadaan secara mandiri (pembelian) dari Singapura berupa 10.000 unit oxygen concentrator, dimana sebagian kecil yaitu 30 unit telah tiba bersama dengan dukungan Pemerintah Singapura.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengatakan, pemerintah Indonesia mengapresiasi tawaran dukungan kerjasama tersebut. Kerja sama dan kolaborasi adalah prinsip yang terus dikedepankan oleh dunia agar dunia dapat segera keluar dari pandemi Covid-19 secara bersama.

"No one is safe until everyone is," ujar Retno dilansir situs resmi Kemlu.

Pada hari ini juga, akan tiba dukungan kerja sama dari Australia berupa 1.000 ventilator. Dukungan kerja sama telah ditawarkan oleh sejumlah negara kepada Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Belanda, Australia, Jepang, Inggris, Singapura, UAE, India, RRT dan entitas internasional lainnya. Dukungan kerja sama yang ditawarkan antara lain berupa vaksin, obat-obatan maupun alat kesehatan lainnya.