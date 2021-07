SANTA ANA - Seorang perempuan dalam keadaan telanjang bulat ditemukan terjepit di antara dua bangunan industri di Santa Ana, California, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (20/7/2021). Insiden ini membuat banyak orang-orang, termasuk tim penyelamat kebingungan.

BACA JUGA: Diguyur Hujan Terparah dalam 1.000 Tahun, China Tengah Kebanjiran

Menurut keterangan pemilik salah satu bangunan yang dilansir KTLA, wanita itu berteriak minta tolong, tetapi awalnya tidak ada yang tahu dari mana suara itu berasal. Staf salah satu gedung kemudian menemukannya di satu gedung, terjebak di celah selebar kaki di antara dinding, meminta tolong.

OCFA technical rescue team is on scene in the 1020 block of N Harbor Blvd in @CityofSantaAna attempting to get to get an adult female wedged between two walls out. pic.twitter.com/fvBznHlUrg— OCFA PIO (@OCFA_PIO) July 13, 2021