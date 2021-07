JAKARTA - Upaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dalam membuktikan salah satu visinya untuk menjadi perguruan tinggi berkelas dunia (World Class University) di Indonesia semakin serius. Kali ini ditunjukkan dengan keberhasilan ITS mencapai posisi tiga besar Perguruan Tinggi terbaik se-Indonesia menurut Webometrics Ranking Web of Universities periode Juli 2021.

Sekretaris Institut ITS (SEKITS), Dr Umi Laili Yuhana SKom MSc menjelaskan, Webometrics ini merupakan salah satu standar pemeringkatan universitas yang kredibel untuk mengukur dan memberikan penilaian terhadap ketentuan kemajuan di seluruh universitas atau perguruan tinggi terbaik di dunia yang dirilis setiap enam bulan sekali. Jadi dalam setahun ada dua kali rilis pemeringkatan. Pada Januari 2021 lalu, ITS masih berada di peringkat empat besar.

Berdasarkan pemeringkatan tahun ini, keunggulan dan kualifikasi ITS di dunia internasional ditunjukkan dengan perolehan peringkat 1.103. Selain itu, ITS juga berhasil mendapatkan peringkat ke-21 se-Asia Tenggara.

“Penilaian ini memperhitungkan isi website kampus, visibilitas, dan publikasi web yang berkaitan dengan sitasi sesuai dengan jumlah pranala luar,” katanya melalui siaran pers, Selasa (27/7/2021).

Yuhana mengungkapkan, hasil pemeringkatan universitas menurut Webometrics periode ini diketahui terdapat 3 aspek penilaian yang dijadikan acuan. Yaitu impact, openness, dan, excellence. Pada aspek impact, ITS naik pesat dari peringkat 903 menjadi 785. Penilaian dilakukan dengan memperkaya dan memperbarui konten publikasi website kampus ITS. Pada indikator ini, pengelolaan artikel dalam website menjadi salah satu kunci utama.

Kemudian, pada aspek openness, ITS memperoleh peringkat 1.427. Penilaian openness dilakukan melalui pengecekan jumlah publikasi dari sivitas akademika ITS yang telah dikutip.

“Untuk mendukungnya, saat ini ITS terus meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi dari hasil kegiatan mulai dari penelitian, pengabdian masyarakat dan KKN para mahasiswa,” papar perempuan berhijab ini.

Dosen Departemen Teknik Informatika ITS ini pun menambahkan, ada aspek terakhir yaitu excellence. Pada aspek ini, ITS memperoleh peringkat 1.741. Pada penilaian ini, yang dinilai hampir sama dengan aspek openness, rujukan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan inovasi terutama yang menunjang teknologi industri. “Pada indikator dilakukan evaluasi sitasi publikasi artikel yang terindeks Scimago dan juga Google Scholar,” terangnya. Baca juga: Mahasiswa ITS Daur Ulang Limbah Kertas HVS sebagai Bahan Baku Industri Nurina Azyyati Riski selaku koordinator Website ITS mengungkapkan, kali ini timnya lebih fokus kepada nilai visibilitas (Web Content Impact). Setiap tahunnya, tim ini memiliki berbagai program kerja yang harus mendukung peningkatan indikator agar terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami harus memastikan bahwa konten yang tersedia di website adalah up-to-date dan user friendly, sehingga informasi dalam konten tersampaikan dan ber-impact dengan baik kepada pada user website,” jelas salah satu staf Unit Komunikasi Publik (UKP) ITS ini. Dari berbagai program kerja yang telah dilaksanakan, ITS berhasil naik 145 poin dibanding periode Januari 2021 atau semester lalu. Perempuan yang kerap disapa Zee ini mengatakan, ini menjadi salah satu bukti program kerja yang dilakukan seluruh tim website di lingkungan ITS berdampak pada pemeringkatan institusi. Penilaian web content impact atau visibilitas ini naik bukan hanya dari website utama, tetapi juga dari website pendukung atau subdomain its.ac.id. Diapun mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian ITS di pemeringkatan Webometrics tersebut. Pencapaian di seluruh pemeringkatan institusi adalah hasil kerja keras seluruh elemen di dalam institusi itu. “Dengan harapan, ITS dapat mempertahankan dan terus berkembang untuk mewujudkan ITS Advancing Humanity, serta berinovasi bagi bangsa Indonesia dan dunia,” ujarnya penuh harap. Peringkat-peringkat universitas dan indikator penilaian itu sendiri telah resmi dirilis melalui Pemeringkatan Webometrics Ranking Web of Universities pada tanggal 27 Juli 2021 ini. Informasi resmi dan selengkapnya dari peringkat yang ada, dapat diakses melalui laman resmi atau melalui tautan https://www.webometrics.info/en/Asia/indonesia. (din)