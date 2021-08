JAKARTA - Scholarship Alumni Coordinator British Embassy Jakarta, Rowena Rompas menyampaikan, bahwa esai merupakan hal yang sangat krusial dalam mengajukan beasiswa Chevening. Maka dari itu, ia mengimbau para pejuang beasiswa untuk tidak sembarangan dalam penulisan esai.

“Penulisan esai itu berdasarkan yang kita alami, bukan copy paste dari google ya, itu semua harus ada benang merahnya,” ujar Rowena dalam Webinar Pembukaan Pendaftaran Beasiswa S2 Chevening 2022/23, Jumat (6/8/2021).

Selain itu, President of Chevening Alumni Association Indonesia (CAAI) 2019-21, Gita Syahrani, juga memaparkan bahwa esai merupakan hal terpenting dalam mengikuti pendaftaran beasiswa Chevening. Ia juga mengatakan, bahwa di dalam esai harus terkandung poin mengenai jaringan, kepemimpinan, rencana yang kita miliki.

“Kalau aku boleh kasih tips, bagaimana kita lihat essay tersebut walaupun dibagi beberapa bagian itu adalah satu cerita utuh, networking, dimana kamu ingin sekolah, leadership, future plans itu semua nyambung berkesinambungan. Anggaplah lagi nulis cerita yang besar, lalu ambil point-nya kunci untuk masing-masing esai,” papar Gita.

Sementara itu, MPA Candidate on Public Administration University of Birmingham, Marializia Hasni, menyampaikan tips dan trik untuk para pejuang beasiswa Chevening untuk menulis esai secara jujur dan menjadi diri sendiri.

“Teman-teman harus mengenali kenapa mau dapet chevening, mungkin basic ya, harus kenali diri sendiri, kenapa ingin sekolah di Inggris, kenapa teman-teman berpikir beasiswa Chevening ini the right scholarship for you, dan kenapa kamu pantas untuk dapat beasiswa Chevening," pungkasnya. (din)

