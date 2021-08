BANDUNG - Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono kembali bikin heboh. Setelah sempat viral saat memberikan jaminan kepada warganya yang menggelar kegiatan di tengah pandemi COVID-19, Budi kini pamer mobil Jeep Wrangler Rubicon milik salah seorang kepala desa (kades)-nya.

Hal itu dilakukan Budhi melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @budhisarwono, Sabtu (7/8/2021) pagi.

"Ini rubicon milik salah seorang kades, bukan kendaraan dinas saya mas," tulis Budhi dalam keterangan videonya.

Dalam video, Budi tampak memperlihatkan dua unit mobil mewah dimana salah satunya merupakan Rubicon. Budhi menyebut bahwa Rubicon itu milik Kades Sumberejo, Dieng.

Baca juga: Heboh Petai Raksasa Entada, Sayangnya Tidak Boleh Dikonsumsi

"Ini kendaraan naekannya kades saya, Dieng Sumberejo, namanya Brahim," ujar Bupati sambil menunjuk Rubicon berpelat nomor R 7199 DD itu.

"Naekannya ini, ini kades, paham gak?" Sambung dia menegaskan.

Kemudian, Budhi menunjukkan mobil lainnya, yakni Mitsubishi New Pajero Sport berwarna hitam yang diakuinya sebagai mobil dinasnya. Budhi menyebut, mobil berpelat merah itu lebih istimewa dibandingkan Rubicon milik sang kades.

Baca juga: Candi Arjuna dan Candi Setyaki Dieng Diselimuti Es

"Nah kalau saya lebih istimewa lagi, berliannya aja tiga paham gak? Berliannya tiga, kan gitu," katanya sambil menunjuk lambang Mitsubishi di mobilnya itu.

Lalu, Budi pun menunjukkan plat nomor mobilnya yang sama-sama berpelat nomor R (Banjarnegara).

"Lihat plat nomornya R, yang punya kades R juga, oke?" sebut Budhi sambil menunjuk mobil dinas berpelat nomor R 1 D itu.

Dalam keterangan videonya, Budhi juga meminta masyarakat menjadikan videonya sebagai pelajaran berharga.

Seakan ingin menegaskan bawa seorang kades pun mampu memiliki Rubicon, Budhi kembali meminta masyarakat agar jangan mudah salah sangka dan cepat menghakimi seseorang tanpa mempelajarinya terlebih dahulu.

"dont look the book from the cover, kira-kira begitu," tulis Budhi.

Baca juga: Bupati Banjarnegara Tuding Lonjakan Covid-19 Disengaja untuk Dapat Uang Klaim

Video tersebut menuai komentar warganet. Salah seorang warganet penasaran dengan pekerjaan sampingan sang kades hingga mampu memiliki Rubicon.

"Kades mobilnya rubicon???? Wow nyambi apa yah?" tanya @rayyan_zaeba_bree

Baca juga: Dear Wisatawan, Jangan Dekati Kawah Sileri!

Pertanyaan tersebut lantas dijawab sejumlah warganet yang menyebut bahwa sang kades mampu memiliki Rubicon karena Kades Sumberejo memang sudah kaya dan dikenal sebagai petani kentang sukses di dataran tinggi Dieng.

"bpk ibrahim kadese ngun nyg...Pncn wong nduwe sejak dahulu mugane diangkat dadi kades mareng masyarakat... Gaweanne nyambi karo TANI," jawab @bang_ndoee

"juragan mas," timpal @aranymaharany.