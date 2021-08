BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengajak ikatan alumni sekolah hingga perguruan tinggi berperan aktif menggelar vaksinasi massal agar target herd immunity akhir 2021 dapat tercapai.

"Vaksin ada di kami. Tapi, kami kekurangan kepanitiaan untuk memobilisasi warga. Karena itu, saya mencari ikatan alumni sekolah hingga perguruan tinggi untuk menjadi panitia vaksinasi," ujar Ridwan Kamil seusai meninjau vaksinasi massal di Gedung Bale Rame Soreang, Kabupaten Bandung dan SMAN 3 Bandung, Sabtu (7/6/2021).

Menurut Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu, ikatan alumni sekolah hingga perguruan tinggi yang ingin menjadi panitia vaksinasi massal berkoordinasi dengan Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Jabar. Mengenai teknis pelaksanaannya, kata Kang Emil, dapat mengikuti cara yang sudah dilakukan oleh Ikatan Alumni SMAN 3 Bandung dan Universitas Padjadjaran.

"Bagi ikatan alumni SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi yang akan bergabung agar mengikuti keteladanan yang diperlihatkan oleh IKA Unpad dan SMAN 3 dengan secepat-cepatnya dan seluas-luasnya," katanya.

Sebagaimana diketahui, target harian vaksinasi Jabar kini sudah ditingkatkan menjadi 500.000 dosis per hari atau meningkat tajam dari target sebelumnya, yakni 150.000 dosis. Bahkan, tiga bulan lalu hanya 50.000 dosis.

Menurut Kang Emil, pihaknya sengaja menggenjot target harian vaksinasi mengingat jumlah penduduk Jabar mencapai hampir 50 juta jiwa dan terbesar di Indonesia. Jika kecepatan vaksinasi tidak ditingkatkan, target herd immunity Desember 2021 akan sulit dicapai.

"Jabar vaksinasi per harinya sudah melompat. Tiga bulan lalu per hari hanya 50.000 sekarang 150.000. Karena penduduk kita 50 juta jiwa dan yang harus disuntiknya 37 juta jiwa, maka tantangan Jabar harus menyuntik 500.000 orang per hari," jelasnya.

Adapun dosis vaksin yang dibutuhkan untuk mengejar target vaksinasi harian tersebut mencapai 15 juta dosis per bulan. Kang Emil mengaku, pihaknya semakin intens berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menjamin vaksin yang dibutuhkan tersebut.

Selain untuk masyarakat umum, vaksinasi menyasar disabilitas. Pemprov Jabar sudah mendapatkan hibah 120.000 dosis vaksin dari pemerintah pusat untuk disabilitas. Dia memastikan, sudah ada 30.000 disabilitas di atas umur 18 tahun yang telah siap divaksin. Selain itu, cakupan vaksinasi akan diperluas dengan menyasar disabilitas berusia 12-17 tahun. "Kalau jatah vaksin masih ada maka barengan saja dengan keluarganya sekalian, sehingga kita bisa mempercepat vaksinasi," katanya. BOR RS Covid-19 Turun Lagi Dalam kesempatan itu, Kang Emil pun menyampaikan kabar baik. Menurutnya, tingkat keterisian tempat tidur atau beda occupancy ratio (BOR) rumah sakit (RS) rujukan COVID-19 di Jabar turun lagi ke angka 45 persen atau sudah jauh di bawah batas aman WHO sebesar 69 persen. "Berita baiknya BOR Jabar sudah turun lagi sekarang 45 persen, sudah di bawah batas aman WHO 60 persen," ungkapnya. Selain itu, ketersediaan oksigen di Jabar pun sudah mulai terkendali yang ditandai dengan melimpahnya cadangan oksigen. Menurut Kang Emil, kabar baik tersebut tak lepas dari keberhasilan penerapan PPKM di Jabar. "PPKM bisa dikatakan berhasil menurunkan tingkat epidemologi," tegas Kang Emil. Kang Emil menambahkan, selain menggenjot vaksinasi, Pemprov Jabar pun akan terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi, salah satunya melobi pemerintah pusat untuk memberikan kelonggaran PPKM, khususnya bagi para pelaku usaha. "Senin (9/8/2021), Pak Presiden akan mengumumkan. Kemungkinan ada kelonggaran-kelonggaran dan saya sudah sampaikan mohon restoran, kafe dibuka. Mau 10 persen, 20 persen, 50 persen sudah kami perjuangkan dengan melobi pemerintah pusat, sehingga ekonomi bisa jalan lebih baik lagi," katanya.