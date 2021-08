JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengajak Rektor ITS, Mochamad Ashari untuk mengirimkan sepeda motor listrik yang dirancang ITS yakni Garansindo Electric Scooter ITS (GESITS) untuk dikirim ke Papua. Hal tersebut untuk membantu aksesibilitas warga Papua terutama yang berada di puncak gunung.

“Saya berharap nanti GESITS akan membantu saudara-saudara kita di Papua yang ada di puncak gunung, yang aksesibilitasnya sulit,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Nantinya sepeda motor listrik rancangan ITS tersebut diharapkan dapat dijadikan sarana transportasi. Menurut Risma GESITS dapat menjadi alat transportasi sementara sambil menunggu pembangunan jalan.

“Mereka bisa gunakan GESITS sebagai sarana untuk transportasi, karena kalau menunggu pembangunan jalan pasti tidak mudah dan butuh waktu, maka untuk untuk sementara mereka bisa mengakses lebih baik,” ujarnya

Risma menambahkan, pengiriman GESITS tersebut juga dilandasi bahan bakar yang nilainya cukup mahal. Lebih lanjut, Risma berharap bantuan alat transportasi tersebut nantinya dapat mendekati akses warga Papua seperti warga-warga lain di berbagai daerah.

“Jadi saya mohon GESITS dengan fasilitas untuk pengisian bahannya, saya berharap itu bisa,” pungkasnya.

