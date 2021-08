JAKARTA - Tes PCR Covid-19 menjadi rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) guna mendeteksi ada atau tidaknya virus Covid-19 di tubuh seseorang. Di Indonesia, harga maksimal tes PCR yang ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah Rp 900.000. Harga tes PCR berbeda di tiap negara, bahkan ada yang sampai Rp4 juta untuk sekali tes.

Berikut daftar harga tes PCR di beberapa negara yang diolah Tim Litbang MPI dari berbagai sumber:

1. Amerika Serikat (AS)

Dikutip dari laman berita the New York Times, biaya tes PCR di Amerika Serikat rata-rata sebesar USD100 atau setara Rp 1,4 juta. Selain itu, situs resmi pemerintah Chicago, negara bagian Illinois, menyebut jika tes PCR yang dilakukan di wilayah tersebut membutuhkan biaya sebesar USD179 atau sekitar Rp 2,5 juta dalam sekali tes.

The New York Times mengabarkan, salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya harga tes PCR Covid-19 di negeri Paman Sam itu dikarenakan tidak adanya aturan terkait patokan dana perawatan yang ditetapkaan oleh pemerintah. AS memang membidik biaya perawatan medis yang lebih tinggi 2 kali lipat, dibandingkan dengan negara lain seperti Selandia Baru dan Inggris.

2. India

India memiliki harga tes PCR yang jauh lebih murah dibanding negara lain, termasuk Indonesia. Portal berita the Indian Express menyebut jika harga tes PCR Covid-19 berkisar antara 980 rupee – 1.800 rupee, atau Rp189.000 – Rp348.000.

Tarif 980 rupee dipatok bagi masyarakat yang melakukan tes dan memberikan sampelnya langsung ke laboratorium. Kemudian, untuk masyarakat yang melakukan tes di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, harus membayar 1.400 rupee (Rp271.000) . Terakhir, harga 1.800 rupee (Rp345.000) dibidik untuk masyarakat yang melakukan tes PCR di rumah.

3. Inggris Untuk tes PCR yang dilakukan di Inggris, situs berita the Guardian memberikan informasi bahwa harga yang dipatok di Inggris berkisar antara 20 euro hingga 250 euro, atau Rp300 ribu sampai Rp4,2 juta. Adanya variasi harga tersebut bergantung pada jenis paket tes yang ditawarkan dari masing-masing penyelenggara tes. Jenis paket yang ditawarkan umumnya ada dua. Yakni pertama adalah paket tes di rumah dan paket tes langsung di klinik. Bagi masyarakat yang ingin melakukan tes di rumah, akan dikirimkan alat tes beserta instruksinya. Beberapa penyelenggara tes atau providers bahkan memberikan layanan panggilaan video dengan tenaga kesehatan (nakes). Jadi, masyarakat bisa tahu langkah apa saja yang harus dilakukan. Apabila ingin melakukan tes langsung di klinik kesehatan, masyarakat dapat menggunakan fasilitas drive thru yang disediakan. Hal ini akan lebih sederhana dan aman. 4. Malaysia Negeri Jiran Malaysia juga memiliki harga tes PCR beragam, mulai dari 40 ringgit hingga 150 ringgit. Jika dikonversikan ke dalam rupiah, maka setara dengan Rp136 000 sampai Rp510.000. Hal itu disampaikan melalui laporan yang dipublikasi oleh Portal Resmi Kementerian Kesihatan Malaysia. 5. Singapura Pemerintah Singapura, dalam situs resmi Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan Singapura memberlakukan tes PCR untuk setiap warganya atau wisatawan yang berkunjung. Biasanya, tes dilakukan di bandara Changi dengan tarif 160 dolar Singapura atau sekitar Rp1,6 juta. Selain di bandara Changi, tes PCR juga bisa dilakukan di pos pemeriksaan Woodlands dan Tuas serta di Terminal Feri Tanah Merah dengan harga yang sama. 6. Thailand Harga untuk melakukan tes PCR di Thailand dipatok sebesar 4.900 baht atau Rp2,1 juta untuk masyarakat yang ingin melakukan tes pukul 9 pagi. Hasil tes bisa diambil sore harinya sekitar pukul 16.30 waktu setempat. Sementara itu, bagi yang ingin melakukan tes pukul 10 dan 11 pagi serta 1 dan 2 siang waktu setempat, harga yang dibandrol adalah 3.500 baht atau Rp1,5 juta dengan hasil tes 24 jam kemudian. Terakhir, pilihan waktu untuk tes PCR adalah antara pukul 2 dini hari hingga 9 pagi seharga 6.500 baht atau Rp2,8 juta. Hasil tes bisa diambil keesokan harinya. Kisaran harga tersebut diinformasikan dalam laman resmi Rumah Sakit Internasional Bangkok, Thailand.