Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengukuhkan calon Paskibraka nasional 2021 di halaman depan Istana Merdeka pada Kamis (12/8/2021) sore ini.
M. Bimantara Widyanto (SMA 2 Payakumbuh)
JAMBI
Bintang Gustikha Pratama (MAN 2 Kerinci)
Winda ratih Suidarlistia (SMAN 3 Kota Jambi)
SUMATERA SELATAN
M. Farhan Pratama Susilo (SMA Negeri Plus 17 Palembang)
Anisa Takwarani Rizajandita (SMA Negeri I Oku)
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Muhammad Agung Fakhri (SMA Negeri 1 Sungailiat)
Via Tiara Ningrum (SMKS Yaperbel 2 Tanjungpandan)
BENGKULU
Muhamad Husein Rifai (SMAN 3 Bengkulu Utara)
Alpiani Ulandari (SMAN 1 Bengkulu Tengah)
LAMPUNG
Ridho Hafidzar Armadhani (SMA Negeri 1 Kalirejo)
Aurel Febrina (SMAN 1 Pesisir Tengah)
DKI JAKARTA
Kiandra Muchlisya (SMA Negeri 99 Jakarta)
Febitri Nur Tsabitah (SMA Negeri 42 Jakarta)
JAWA BARAT
Dika Ambiya Rahman (SMA Negeri 01 Cijeruk)
Qyara Maharani Putri (SMA Negeri 1 Garut)
BANTEN
Abdi Ramazhie (SMAN 4 Kota Tangerang)
Amara Latifa (SMK Informatika Kota Serang)
JAWA TENGAH
Zaidaan Kamal Anwar (SMA NEGERI 1 PURWODADI)
Rahmatika Hendrianabila (SMAN 1 BOJA)
DI YOGYAKARTA
David Setyo Budi (SMKN 2 Pengasih)
Esterinda Budhis Gayatri (SMA Negeri 1 Sentolo)
JAWA TIMUR
Haafiz Habibullah (SMK Muhammadiyah I Pandaan)
Anggita Larasati Suhartiwi (SMA Negeri 4 Kota Pasuruan)
BALI
I Made Wahyu Surya Prayoga (SMA N 1 Mengwi)
Valentina Dyastika (SMA Negeri 1 Negara)
NUSA TENGGARA BARAT
Yasser Ramahdani (MAN 2 Kota Bima)
Mery Agustina Mery (SMAN 1 BRANG REA)
NUSA TENGGARA TIMUR
Jossy Reggyandro Lobo (SMA NEGERI 5 KOTA KUPANG)
Aurellya Valerini Sampelan (SMA NEGERI 4 KUPANG)
KALIMANTAN BARAT
Falih Pangestu Falih (SMA Negeri 1 Pontianak)
Irene Odelia Astono (SMA Santo Ignasius Singkawang)
KALIMANTAN TENGAH
Muhammad Andre Catur Prakoso (SMAN 2 PALANGKA RAYA)
Anjelina Canesia (SMAN 5 PALANGKA RAYA)
KALIMANTAN SELATAN
Azhar Khaitamy (SMA Darul Hijrah Putra)
Regina Intan Cahyani Tamales (SMAN I Banjarbaru)
KALIMANTAN TIMUR
Luqman Doddy Rahmadani (SMA YPVDP Vidatra)
Raissa Radinka Putri Syailendra (SMAN 3)
KALIMANTAN UTARA
Khairi Rifki Saputra (MAN Tarakan)
Aurellia Salma Ningsih (SMAN 1 Tanjung Palas Utara)
SULAWESI UTARA
Arel Tangkilisan (SMA Negeri 1 Airmadidi)
Chyanda Ravoella Johanes (SMA Katolik Rex Mundi Manado)
SULAWESI BARAT
Muhammad Juandi Aly (SMAN 3 POLEWALI)
Anggie Fricilia Tamuntuan (SMA Negeri 1 Mamasa)
SULAWESI TENGAH
Muh Fahdil Aslam (SMAS AL KHAIRAAT KALUKUBULA)
Gendis Rizka Mujiamani (SMA NEGERI 3 POSO KOTA)
SULAWESI TENGGARA
Aditya Arya Anandtha Bahtiar (SMA NEGERI 1 KENDARI)
Ainun Jahriah Ismail (SMK NEGERI 3 KOTA BAU BAU)
SULAWESI SELATAN
A. Tegar Ahri Mahesti (SMA NEGERI 1 Bulukumba)
Ginaya Desembria Muliadi (SMA Negeri 17 Makassar)
GORONTALO
Aditya Yogi Susanto (SMA Negeri 1 Limboto)
Shevia Puspita Sari (SMAN 1 Randangan)
MALUKU
Julyand Aryo Waremra (SMAN 13 Maluku Barat Daya)
Nabila Nurya Rahmi A Kilrey (SMA Negeri 3 Buru)
MALUKU UTARA
Julfian N M Noval (SMA Negeri 1 Tidore)
Putri Regina Dogouru (SMAS Nusantara)
PAPUA BARAT
Allowisius Arfa (SMA Sanewesyen Bintuni)
Falentina Nafurbenan (SMA Sanewesyen Bintuni)
PAPUA
Aser Khosua Werimon Rouw (SMA Negeri I Jayapura)
Fedeli Angganita Itaar (SMA YPPK Teruna Bakti Jayapura)