Berikut Daftar Nama Paskibraka Nasional 2021

Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 12 Agustus 2021 16:42 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 12 65 2454672 berikut-daftar-nama-paskibraka-nasional-2021-tBt4bC94Jf.jpg foto: istimewa
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JAKARTA - Sebanyak 68 siswa dari 34 provinsi telah terpilih menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional 2021 di Istana Negara, Jakarta. Mereka telah mengikuti diklat di PPPON Cibubur.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengukuhkan calon Paskibraka nasional 2021 di halaman depan Istana Merdeka pada Kamis (12/8/2021) sore ini.

Berikut daftar nama Paskibraka Nasional 2021 dari 34 provinsi:

ACEH

 

Aldi Syahputra (SMA Negeri 1 Simpang Kiri)

Nisa Ulhusna (SMA Negeri 1 Seunagan)

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SUMATERA UTARA

 

Rifaldy Prayoga (SMA SHAFIYYATUL AMALIYYAH)

Ardelia Muthia Zahwa (SMA HARAPAN I MEDAN)

SUMATERA BARAT

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M. Bimantara Widyanto (SMA 2 Payakumbuh)

Flora Flecia Tanjung (SMAN I KOTO XI Tarusan)

RIAU

Hervi Shendykha Wiratama (SMAN I Tembilahan Hulu)

Dwita Okta Amelia Herdian (SMAN I Kunto Darussalam)

KEPULAUAN RIAU

 

Bintang Erlangga Bagaskoro (SMAN I Bunguran Timur)

Syarifah Azwa Nafia (SMA Negeri 2 Tanjung Pinang)

JAMBI

Bintang Gustikha Pratama (MAN 2 Kerinci)

Winda ratih Suidarlistia (SMAN 3 Kota Jambi)

SUMATERA SELATAN

M. Farhan Pratama Susilo (SMA Negeri Plus 17 Palembang)

Anisa Takwarani Rizajandita (SMA Negeri I Oku)

 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Muhammad Agung Fakhri (SMA Negeri 1 Sungailiat)

Via Tiara Ningrum (SMKS Yaperbel 2 Tanjungpandan)

BENGKULU

Muhamad Husein Rifai (SMAN 3 Bengkulu Utara)

Alpiani Ulandari (SMAN 1 Bengkulu Tengah)

LAMPUNG

Ridho Hafidzar Armadhani (SMA Negeri 1 Kalirejo)

Aurel Febrina (SMAN 1 Pesisir Tengah)

DKI JAKARTA

Kiandra Muchlisya (SMA Negeri 99 Jakarta)

Febitri Nur Tsabitah (SMA Negeri 42 Jakarta)

JAWA BARAT

Dika Ambiya Rahman (SMA Negeri 01 Cijeruk)

Qyara Maharani Putri (SMA Negeri 1 Garut)

BANTEN

Abdi Ramazhie (SMAN 4 Kota Tangerang)

Amara Latifa (SMK Informatika Kota Serang)

JAWA TENGAH

Zaidaan Kamal Anwar (SMA NEGERI 1 PURWODADI)

Rahmatika Hendrianabila (SMAN 1 BOJA)

DI YOGYAKARTA

David Setyo Budi (SMKN 2 Pengasih)

Esterinda Budhis Gayatri (SMA Negeri 1 Sentolo)

JAWA TIMUR

Haafiz Habibullah (SMK Muhammadiyah I Pandaan)

Anggita Larasati Suhartiwi (SMA Negeri 4 Kota Pasuruan)

BALI

I Made Wahyu Surya Prayoga (SMA N 1 Mengwi)

Valentina Dyastika (SMA Negeri 1 Negara)

NUSA TENGGARA BARAT

Yasser Ramahdani (MAN 2 Kota Bima)

Mery Agustina Mery (SMAN 1 BRANG REA)

NUSA TENGGARA TIMUR

Jossy Reggyandro Lobo (SMA NEGERI 5 KOTA KUPANG)

Aurellya Valerini Sampelan (SMA NEGERI 4 KUPANG)

 

KALIMANTAN BARAT

Falih Pangestu Falih (SMA Negeri 1 Pontianak)

Irene Odelia Astono (SMA Santo Ignasius Singkawang)

KALIMANTAN TENGAH

Muhammad Andre Catur Prakoso (SMAN 2 PALANGKA RAYA)

Anjelina Canesia (SMAN 5 PALANGKA RAYA)

KALIMANTAN SELATAN

Azhar Khaitamy (SMA Darul Hijrah Putra)

Regina Intan Cahyani Tamales (SMAN I Banjarbaru)

KALIMANTAN TIMUR

Luqman Doddy Rahmadani (SMA YPVDP Vidatra)

Raissa Radinka Putri Syailendra (SMAN 3)

KALIMANTAN UTARA

Khairi Rifki Saputra (MAN Tarakan)

Aurellia Salma Ningsih (SMAN 1 Tanjung Palas Utara)

SULAWESI UTARA

Arel Tangkilisan (SMA Negeri 1 Airmadidi)

Chyanda Ravoella Johanes (SMA Katolik Rex Mundi Manado)

SULAWESI BARAT

Muhammad Juandi Aly (SMAN 3 POLEWALI)

Anggie Fricilia Tamuntuan (SMA Negeri 1 Mamasa)

SULAWESI TENGAH

Muh Fahdil Aslam (SMAS AL KHAIRAAT KALUKUBULA)

Gendis Rizka Mujiamani (SMA NEGERI 3 POSO KOTA)

SULAWESI TENGGARA

Aditya Arya Anandtha Bahtiar (SMA NEGERI 1 KENDARI)

Ainun Jahriah Ismail (SMK NEGERI 3 KOTA BAU BAU)

SULAWESI SELATAN

A. Tegar Ahri Mahesti (SMA NEGERI 1 Bulukumba)

Ginaya Desembria Muliadi (SMA Negeri 17 Makassar)

GORONTALO

Aditya Yogi Susanto (SMA Negeri 1 Limboto)

Shevia Puspita Sari (SMAN 1 Randangan)

MALUKU

Julyand Aryo Waremra (SMAN 13 Maluku Barat Daya)

Nabila Nurya Rahmi A Kilrey (SMA Negeri 3 Buru)

MALUKU UTARA

Julfian N M Noval (SMA Negeri 1 Tidore)

Putri Regina Dogouru (SMAS Nusantara)

PAPUA BARAT

Allowisius Arfa (SMA Sanewesyen Bintuni)

Falentina Nafurbenan (SMA Sanewesyen Bintuni)

PAPUA

Aser Khosua Werimon Rouw (SMA Negeri I Jayapura)

Fedeli Angganita Itaar (SMA YPPK Teruna Bakti Jayapura)

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