JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) akan memberangkatkan 92 mahasiswa peraih program beasiswa Indonesian International Mobility Awards (IISMA), yaitu salah satu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

IISMA adalah salah satu program unggulan dari delapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) hasil kerja sama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah hingga 20 SKS di perguruan tinggi mitra di luar negeri.

Program ini memungkinkan mahasiswa program sarjana semester 4 sampai 7 di perguruan tinggi di lingkungan Ditjen Dikti Kemendikbud yang memenuhi syarat untuk belajar selama satu semester (sekitar 16 minggu) di universitas mitra luar negeri. Perguruan tinggi mitra yang terlibat pada tahun 2021 ini mencapai 73 perguruan tinggi dari 31 negara yang masuk jajaran Top 300 QS University Ranking.

Dalam pidato sambutan, Prof. Ari menyampaikan rasa bangga kepada 92 mahasiswa tersebut, karena berhasil melewati berbagai tahapan seleksi IISMA dan meraih program beasiswa ke berbagai universitas bergengsi di Asia dan Eropa, antara lain Boston University, University of Leicester, Michigan State University, Maastricht University, University of Leeds, Nanyang Technological University, University of Glasgow, dan Yonsei University.

“Tentunya, hal ini membuktikan bahwa kalian adalah mahasiswa-mahasiswa dengan kompetensi kelas dunia. Kami berharap lewat partisipasi di program ini, kalian dapat lebih merasakan menjadi warga negara global yang memiliki perspektif yang lebih kaya, namun tetap mencintai nilai-nilai kearifan lokal,” katanya melalui siaran pers, Rabu (25/8/2021).

Direktur Kemahasiswaan UI Dr. Tito Latif Indra menyampaikan, jumlah pendaftar IISMA tahun 2021 di tingkat UI tercatat 215 mahasiswa. Dari jumlah tersebut, hanya 153 mahasiswa yang berhasil mendapatkan surat rekomendasi universitas untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional. Seleksi tersebut terdiri dari tes tertulis dan wawancara yang diikuti lebih dari dua ribu mahasiswa yang berasal dari seluruh Indonesia.

Setelah melalui proses seleksi di tingkat nasional, terpilih 97 mahasiswa dari UI yang berhak mendapatkan pendanaan dari IISMA, namun lima orang mengundurkan diri, sehingga jumlah akhir penerima beasiswa adalah 92 orang.

Salah seorang penerima beasiswa IISMA, Demas Rizky Laswanda (Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan 2018) mengatakan, “Untuk sampai di titik ini, tentu kita memerlukan perjuangan yang sangat panjang. Saya yakin, teman-teman sekalian juga memiliki perasaan yang serupa dengan saya ketika menjalani proses seleksi IISMA hingga pengurusan visa keberangkatan. Mulai dari seleksi berkas yang sangat ketat, hiruk-pikuk mempersiapkan jawaban untuk seleksi wawancara yang menggunakan bahasa Inggris, dan juga rasa anxious luar biasa ketika menunggu pengumuman lolos yang sempat tertunda selama dua minggu,” ujarnya. Demas Rizky merasa peranan Direktorat Kemahasiswaan dan Kantor Internasional UI sangat besar dalam mempermudah segala proses birokrasi yang harus dilalui. Program IISMA memungkinkan mahasiswa menghabiskan hingga satu semester belajar di universitas mitra di 66 negara, mengenali budaya negara tujuan, dan melakukan tugas praktik untuk mengasah keterampilan. Setiap peserta akan mendapatkan tuition fee, biaya hidup, asuransi, serta biaya pembuatan visa dan tiket pesawat. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mempelajari program ini melalui laman: https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/ atau https://beasiswa.kemdikbud.go.id/. (din)