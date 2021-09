WASHINGTON - Seorang pria kelahiran Inggris yang merupakan anggota tim militan Negara Islam (IS), dahulu ISIS, di Suriah pada Kamis (2/9/2021) mengaku bersalah telah membantu memenggal seorang sandera warga Amerika Serikat (AS). Alexanda Kotey, yang dikenal dengan julukan “The Beatles” mengaku bersalah atas delapan dakwaan kriminal AS termasuk penyanderaan mematikan. dan konspirasi untuk mendukung teroris.

Kotey yang lahir di London adalah salah satu dari dua anggota ISIS yang ditahan di Irak oleh militer AS sebelum diterbangkan ke Amerika Serikat untuk diadili atas tuduhan terorisme.

Muncul di hadapan Hakim Distrik AS T.S. Ellis pada sidang di Alexandria, Virginia, Kotey mengaku bersalah atas pembunuhan jurnalis AS James Foley dan Steven Sotloff serta pekerja bantuan Kayla Mueller dan Peter Kassig.

Tuduhan itu mengandung kemungkinan hukuman mati, tetapi otoritas AS telah memberi tahu pejabat Inggris bahwa jaksa Amerika tidak akan menuntut hukuman mati terhadap Kotey.

Ellis mengatakan bahwa di bawah pengaturan sementara antara otoritas AS dan Inggris, Kotey dapat dipindahkan ke Inggris setelah 15 tahun penjara.

Departemen Kehakiman mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mengingat bahwa Kotey setuju untuk hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, jika hukuman yang dia jalani di Inggris kurang dari seumur hidup karena alasan apa pun, Kotey setuju "untuk dipindahkan kembali ke Amerika Serikat untuk menjalani sisa hukumannya."

Ellis menambahkan bahwa sebagai bagian dari pembelaannya, Kotey telah setuju untuk bekerja sama "penuh dan jujur" dengan penyelidik pemerintah AS dan asing dan untuk mengawasi pertemuan dengan anggota keluarga korban sandera. Kotey adalah warga negara Inggris, tetapi pemerintah Inggris mencabut kewarganegaraannya. Dia termasuk dalam sel empat anggota ISIS yang dijuluki "The Beatles" karena aksen Inggris mereka. Sel tersebut diduga mengambil bagian dalam video kekejaman ISIS yang diposting online menunjukkan pemenggalan sandera asing. Dakwaan 24 halaman mencakup daftar panjang tindakan penyiksaan yang dituduh dilakukan oleh Kotey pada sandera, termasuk disetrum dengan taser, memaksa sandera untuk saling berkelahi dan pemukulan dengan tongkat dan waterboarding.