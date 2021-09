JAKARTA - The Times Higher Education (THE) kembali merilis daftar pemeringkatan perguruan tinggi dunia THE World University Rankings (THE WUR) 2022.

THE World University Rankings 2022 sendiri melakukan pemeringkatan kepada 1.662 perguruan tinggi yang berada di 99 negara. Termasuk Indonesia.

Ada 5 indikator bidang yang menjadi indikator penilaian THE World University Rankings 2022. Yakni pertama adalah Teaching (the learning environment). Lalu, Research (volume, income and reputation) kemudian Citations (research influence).

Selanjutnya penilaian keempat adalah International outlook (staff, students and research) dan terakhir mengenai Industry Income (knowledge transfer).

Berikut ini adalah 14 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan hasil pemeringkatan THE WUR 2022. Universitas Indonesia (UI) menduduki peringkat teratas di Indonesia berdasarkan THE WUR 2022 tersebut.

1. Universitas Indonesia

Peringkat:801-1000

2. Institut Teknologi Bandung

Peringkat:1001-1200

3. Universitas Pendidikan Indonesia

Peringkat: 1001-1200

4. Universitas Airlangga

Peringkat:1201+

5. Bina Nusantara University

Peringkat:1201+

6. Universitas Brawijaya Peringkat:1201+ 7. Universitas Diponegoro Peringkat 1201+ 8. Universitas Gadjah Mada Peringkat 1201+ 9. Universitas Hasanuddin Peringkat: 1201+ 10. IPB University Peringkat: 1201+ 11. Universitas Padjajaran Peringkat: 1201+ 12. Universitas Sebelas Maret Peringkat: 1201+ 13. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Peringkat: 1201+ 14. Telkom University Peringkat: 1201+.