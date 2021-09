BINJAI - Setelah tukang bakso yang ditagih pajak Rp6 juta per bulan, kini giliran penjual pecel emperan yang ditagih pajak restoran dengan biaya Rp3 juta per bulan atau Rp100 ribu per hari.

Salah seorang pedagang, Nur mengaku penyakit yang pernah dideritanya kembali kumat usai diharuskan membayar pajak tinggi tersebut. Pemilik warung pecel di Sumber Mulio Rejo, Binjai itu langsung sakit mendapat tagihan tersebut.

Menurut dia, keuntungan berjualan pecel tak seberapa sementara tagihan pajak dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Kota Binjai begitu tinggi.

Baca juga: Mantapnya Hidangan Nasi Pecel Lengkap dengan Sate dan Gorengan

Dia mengatakan bahwa selama ini keuntungan berjualan hanya bisa menutupi biaya hidupnya dan keluarga.

"Jadi kami kalau ditagih uang sebesar Rp3 juta mau gimana lagi menyambung hidup saya dan keluarga," ujarnya, Senin (6/9/2021).

Dia mengaku tak mengetahui penyebab Pemkot Binjai menarik pajak tinggi. Padahal, dirinya sudah puluhan tahun berjualan pecel tak pernah mendapatkan tagihan sebesar itu.

Baca juga: Cara Sri Mulyani Sehatkan APBN: Pajak, Belanja Negara Tak Dikorupsi hingga Kurangi Utang

Nur berharap, Pemkot Binjai bisa mengerti nasib pedagang kecil seperti dirinya. Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 membuat kehidupannya semakin sulit.

Sebelumnya, tukang bakso di Kota Binjai ditagih pajak Rp6 juta sebulan viral. Warung bakso yang ditagih pajak itu bernama Bakso Karebet. "Miris, warung bakso kaki lima dikenai pajak restoran Rp 6 juta per bulan. Pengakuan si pemilik warung bakso, pendapatan kotornya per hari paling banyak Rp100 ribu sampai Rp 200 ribu," tulis pengunggah foto itu. Baca juga: Sri Mulyani Bebaskan Pajak Impor untuk Kontraktor hingga Pembangkit Listrik, Ini Aturannya