Jordan Barowitz, juru bicara Organisasi Durst, co-developer One World Trade Center, mengatakan dalam email, “200 kaki pertama One WTC terbungkus dalam sirip kaca yang non-reflektif. Desain ini dipilih karena sangat mengurangi serangan burung yang kebanyakan terjadi di bawah 200 kaki dan sering disebabkan oleh kaca reflektif.”

Dara McQuillan, juru bicara Silverstein Properties, pengembang tiga gedung pencakar langit pusat perdagangan lainnya, mengatakan: “Kami sangat peduli dengan burung liar dan melindungi habitat mereka di lima wilayah. Memahami bahwa pencahayaan malam hari buatan pada umumnya dapat menarik dan membingungkan burung yang bermigrasi, kami secara aktif mendorong penyewa kantor kami untuk mematikan lampu mereka di malam hari dan menurunkan kerai mereka sedapat mungkin, terutama selama musim migrasi.”

Itu bukan penerbangan terakhir untuk semua burung yang jatuh. Beberapa selamat.

