LONDON – Sebuah rekaman video yang menunjukkan seorang remaja yang sedang duduk di bangku jalan menghajar seorang preman yang menyerangnya menjadi viral di media sosial. Remaja itu mendapat pujian karena keberaniannya menghadapi preman dewasa itu.

Klip dari kejadian yang terjadi di Inggris itu telah dilihat lebih dari 800.000 kali di Twitter sejak dibagikan Alex Enlund, seorang mantan petarung bela diri campuran atau mixed martial arts (MMA).

Remaja dalam klip itu diketahui sebagai Alex Williams, atlet pemegang empat gelar juara bela diri jiu-jitsu Brasil (Brazilian Jiu-jitsu/BJJ), dan seorang calon petarung MMA. Enlund adalah pelatih dari Williams.

Dalam rekaman itu, seorang preman tak dikenal terlihat mendekati sosok yang sedang duduk di bangku.

Fully grown man tried to attack 16 year old multiple time Junior World Champion in BJJ

Alex shows composure, restraint and courage to handle this situation



Get your kid into Martial Arts & Combat Sports it’s unlikely they will become the bully due to the humility learned on mats pic.twitter.com/ydKtX6a8L8— Alex Enlund (@AlexEnlund) September 14, 2021