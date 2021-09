NEW YORK – Lalat lentera tutul menyerang tanaman dan pepohonan di New York, Amerika Serikat (AS). Departemen Taman dan Rekreasi New York menyatakan serangga ini merupakan hama dan meminta masyarakat yang menemukan atau melihat lalat tersebut untuk segera membunuhnya.

Lalat lentera tutul yang memiliki nama latin Lycorma delicatula merupakan serangga asli dari Asia yang memiliki ciri berwarna-warni dan sayap yang memiliki corak berbintik.

Serangga ini diakui sebagai ancaman potensial bagi industri anggur, pohon buah-buahan, dan kehutanan di Kanada. Lalat lentera tutul pertama kali terdeteksi di Amerika Utara tepatnya di Pennsylvania pada September 2014.

Karena tidak diketahui keberadaannya di Kanada, lalat lentera tutul ditambahkan ke daftar hama yang diatur pada 2018 dalam upaya untuk mencegah masuknya dari daerah yang terinfestasi.

Lalat dewasa memiliki panjang sekitar 25 mm dan lebar 12 mm. Mereka memiliki sayap dengan warna yang unik, sayap depan berwarna coklat muda/abu-abu dengan bintik-bintik hitam di bagian depan, dan pita berbintik-bintik gelap di dekat bagian belakang.

Sedangkan sayap belakang berwarna merah dan memiliki bintik hitam di dekat bagian depan serta pita putih dan hitam di bagian belakang. Perutnya berwarna kuning dengan garis-garis hitam mendatar.

(dka)