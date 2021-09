NEW YORK - Mantan Presiden Donald Trump mengajukan gugatan di pengadilan negara bagian New York pada Selasa (21/9) terhadap keponakannya Mary Trump, serta beberapa wartawan New York Times, atas pengungkapan informasi pajaknya yang dipublikasikan di beberapa artikel New York Times. Informasi ini terkait pajak Trump yang diyakini tidak kurang dari USD100 juta (Rp1,4 triliun).

Gugatan Trump menuduh bahwa pengungkapan informasi pajak oleh Mary Trump ke Times merupakan pelanggaran ilegal atas kontrak karena pengungkapan itu diduga melanggar perjanjian penyelesaian pada 2001 di antara keluarga Trump.

Gugatan mantan Presiden itu juga menuduh wartawan Times "mengganggu" perjanjian penyelesaian, dalam bagaimana mereka "tanpa henti mencari Mary dan dengan sengaja mendapatkan pelanggarannya terhadap Perjanjian Penyelesaian." Susanne Craig dari Times, David Barstow dan Russ Buettner disebut sebagai terdakwa.

"Tindakan Mary Trump dan Tergugat dari The Times dimotivasi, setidaknya sebagian, oleh kebencian mereka yang sebenarnya terhadap Penggugat,” terang gugatan itu.

Gugatan ini mengklaim bahwa jurnalis Times "secara tidak adil menuai keuntungan pribadi, profesional dan/atau bisnis yang signifikan, termasuk, namun tidak terbatas pada, keuntungan moneter, popularitas, pujian, ketenaran, penilaian pasar yang meningkat, peningkatan pendapatan, dan/atau kemajuan karir."

Gugatan, yang diajukan di Duchess County, pertama kali dilaporkan oleh The Daily Beast.

"Saya pikir dia pecundang, dan yang dia lakukan akan memperburuk keadaan. Ini adalah bentuk keputusasaan. Saat peluang datang, dia justru memperburuk situasi dan dia kira itu akan berhasil. Seperti yang selalu terjadi pada Donald, dia akan mencoba dan mengubah topik pembicaraan,” terang Mary dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, dalam sebuah pernyataan, juru bicara Times mengatakan liputan pajak Donald Trump membantu menginformasikan warga melalui pelaporan yang cermat tentang subjek yang mengesampingkan kepentingan publik. “

Gugatan ini merupakan upaya untuk membungkam organisasi berita independen dan kami berencana untuk membela diri dengan penuh semangat,” ungkap juru bicara.

Menurut situs web penghargaan jurnalisme, ketiga wartawan diketahui memenangkan Hadiah Pulitzer untuk penyelidikan 18 bulan mereka terhadap keuangan Trump yang menolak klaimnya atas kekayaan yang dibuat sendiri dan mengungkapkan kerajaan bisnis yang penuh dengan penghindaran pajak.

Pada saat itu, Trump menolak laporan itu sebagai laporan yang "sangat lawas, membosankan, dan sering diceritakan," meskipun dia tidak secara langsung membantah temuannya.

Dikutip The Times, pengacara Trump, Charles Harder mengatakan pada saat itu bahwa tuduhan The New York Times tentang penipuan dan penghindaran pajak adalah 100 persen salah, dan sangat memfitnah.

Mary Trump -- putri dari mendiang kakak mantan presiden, Fred Trump Jr. -- telah terang-terangan menentang pamannya, termasuk menulis sebuah buku, "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man," pada 2020 yang melukiskan potret yang tidak menarik dari keluarga Trump dan urusan keuangan mereka.

Mary juga mengungkapkan dalam bukunya yang menceritakan semuanya bahwa dia adalah sumber cerita Times tentang pengembalian pajak Donald Trump.

Adik laki-laki Donald Trump, Robert Trump, telah berupaya untuk memblokir perilisan buku tersebut dengan mengklaim itu akan melanggar ketentuan perjanjian rahasia yang dicapai keluarga dalam proses pengadilan setelah kematian kepala keluarga Fred Trump.