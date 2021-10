MOSCOW - Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov mengatakan hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat (AS) dapat memburuk setelah negosiasi yang telah lama ditunggu-tunggu antara kedua negara tidak seperti yang diharapkan.

Putusan itu muncul setelah Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland tiba di Rusia pada Senin (11/10) untuk mengadakan pembicaraan tiga hari dengan para pejabat Rusia. Pada Selasa (12/10), media lokal melaporkan bahwa negosiasi antara Nuland dan Ryabkov gagal karena para diplomat berjuang untuk menemukan titik temu.

“Saya tidak bisa mengatakan bahwa kami telah membuat kemajuan besar. Topik visa, kondisi operasi misi diplomatik, rotasi staf diplomatik, normalisasi keseluruhan kegiatan misi luar negeri Rusia di Amerika Serikat dan Amerika Serikat di Rusia mempertahankan potensi krisis yang signifikan, dan tidak dapat dikesampingkan, bahwa beberapa hal yang memperburuk situasi lebih lanjut mungkin terjadi di daerah-daerah ini,” terangnya.

“Posisi partai tidak cocok. Orang Amerika tidak mendengarkan logika dan permintaan kami. Tapi bagaimanapun, percakapan itu tetap bermanfaat,” lanjutnya.

Sementara pembicaraan masih berlangsung, Ryabkov mengatakan bahwa Moskow tidak ingin ketegangan antara Rusia dan AS meningkat lebih lanjut dan meminta pembatasan internasional dihapus. Perhatian khusus diberikan pada isu-isu mengenai misi Rusia dan AS di wilayah masing-masing.

Pihak Rusia menekankan bahwa tindakan anti-Rusia yang bermusuhan tetap tidak terjawab, tetapi Moskow tidak akan membahasnya lebih lanjut.

"Kami mengusulkan untuk menghapus semua pembatasan yang diperkenalkan oleh kedua belah pihak selama beberapa tahun terakhir," ujarnya.

Awal pekan ini, Moskow mencabut sanksi terhadap Nuland, yang memungkinkan wakil menteri luar negeri AS memasuki negara itu untuk pertemuan puncak dengan rekan-rekan Rusia-nya.

Meskipun Nuland mengatakan bahwa dia “senang kembali ke Rusia untuk menangani hubungan bilateral,” Ryabkov mengatakan ada kemungkinan besar bahwa hasilnya keadaan hanya akan memburuk.

Negosiasi terjadi hanya beberapa hari setelah empat senator AS mendesak Presiden AS Joe Biden untuk mengusir 300 diplomat Rusia dan mengambil tindakan segera untuk meningkatkan staf di kedutaan AS di Moskow atas perbedaan antara jumlah personel di kedutaan Rusia dan AS.

“Rusia harus mengeluarkan visa yang cukup untuk mendekati kesetaraan antara jumlah diplomat Amerika yang bertugas di Rusia dan jumlah diplomat Rusia yang bertugas di Amerika Serikat,” kata para senator. “Jika tindakan seperti itu tidak diambil, kami mendesak Anda untuk mulai mengusir diplomat Rusia, agar kehadiran diplomatik AS setara,” terangnya.

Pada minggu yang sama, NATO memutuskan untuk memangkas jumlah delegasi Moskow ke markas blok militer hingga setengahnya, memaksa Rusia untuk membawa pulang delapan utusan dari misi permanennya ke markas aliansi di Brussels.

“Tindakan ini, tentu saja, tidak memungkinkan kami untuk berpura-pura ada kemungkinan normalisasi hubungan dan melanjutkan dialog dengan NATO. Sebaliknya, prospek ini dirusak hampir sepenuhnya,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov saat itu.