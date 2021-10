HAITI - Para pejabat mengatakan sebuah geng terkenal berada di balik penculikan sekelompok misionaris Amerika Utara di dekat ibukota Haiti, Port-au-Prince.

Lima pria, tujuh wanita dan lima anak-anak sedang kembali dari kunjungan ke panti asuhan ketika mereka diculik pada Sabtu (16/10).

Para pejabat mengatakan mereka ditahan oleh 400 geng Mawozo. Geng ini juga disalahkan atas penculikan pendeta Katolik pada April lalu.

Menurut Gedeon Jean, direktur Pusat Analisis dan Penelitian Hak Asasi Manusia, yang berbasis di Port-au-Prince, sebagian besar penculikan dilakukan oleh 400 geng Mawozo.

Inspektur polisi Haiti Frantz Champagne mengatakan kepada kantor berita The Associated Press bahwa diperkirakan geng itu juga berada di balik penculikan kelompok misionaris pada hari Sabtu - 16 warga AS dan satu orang Kanada. Kantor berita AFP mengatakan sejumlah penduduk setempat yang tidak diketahui juga telah diculik.

Para misionaris - yang telah melakukan perjalanan ke negara itu dengan Christian Aid Ministries yang berbasis di Ohio - ditangkap tak lama setelah meninggalkan kota Croix-des-Bouquets, sebuah daerah yang dikendalikan oleh geng.

Jean mengatakan itu cocok dengan "jenis penculikan yang dilakukan 400 Mawozo", mengatakan kepada Miami Herald bahwa mengambil seluruh muatan bus dikenal sebagai "penculikan kolektif".

The Washington Post mengatakan salah satu dari mereka yang diculik memposting pesan Whatsapp yang meminta bantuan.

"Tolong doakan kami!! Kami disandera, mereka menculik sopir kami. Berdoa, berdoa. Kami tidak tahu ke mana mereka membawa kami," tulis salah satu warga yang diculik. Geng 400 Mawozo biasanya menuntut uang tebusan. Pada April lalu, geng ini menuntut USD1 juta (Rp14 miliar) untuk pengembalian pendeta Katolik dengan aman. Tidak jelas apakah ada tuntutan yang dibuat untuk kembalinya para misionaris. Christian Aid Ministries, yang mendukung warga Haiti sebagian besar melalui sumbangan dan menyediakan tempat tinggal, makanan dan pakaian untuk anak-anak dan membantu mendanai pendidikan mereka, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa "berdoa bagi mereka yang disandera, para penculik, dan keluarga. , teman, dan gereja dari mereka yang terkena dampak". Haiti memiliki salah satu tingkat penculikan tertinggi di dunia. Menurut kelompok masyarakat sipil setempat, tahun ini sangat buruk, dengan lebih dari 600 penculikan tercatat dalam tiga kuartal pertama tahun 2021, dibandingkan dengan 231 pada periode yang sama tahun lalu. Kebangkitan itu terjadi setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada bulan Juli, ketika faksi-faksi yang bersaing berjuang untuk mendapatkan kendali atas negara itu dalam menghadapi pasukan polisi yang kesulitan. Gereja Katolik sebelumnya menggambarkan situasinya sebagai "turun ke neraka", dengan geng-geng yang membawa orang-orang dari semua lapisan masyarakat, baik lokal maupun asing.