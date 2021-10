JAKARTA – Dalam rangka perayaan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Sedunia yang jatuh pada 15 Oktober yang lalu, NUVO Family, rangkaian produk perawatan tubuh dan kesehatan keluarga andalan Wings Group Indonesia meluncurkan kampanye terbarunya 'Indonesia Bergerak Lawan Kuman'.

Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta kembali mengedukasi tentang pentingnya memberikan perlindungan diri dengan menjaga sanitasi seperti membiasakan diri cuci tangan pakai sabun serta menjalani Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Tidak hanya sekedar menyuarakan aksi melalui edukasi dan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, NUVO juga turun langsung berpartisipasi dalam pengadaan fasilitas sanitasi di 150 titik di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Adapun pengadaan fasilitas ini merupakan bukti nyata dukungan NUVO baik kepada pemerintah dalam percepatan pengadaan akses air, sanitasi dan kebersihan, maupun kepada masyarakat dalam komitmen membangun bangsa yang lebih sehat.

Menurut data UNICEF, di Indonesia baru 78 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi atau cuci tangan, dimana Papua dan NTT adalah proporsi rumah tangga yang memiliki sarana terendah sebesar 36 persen dan 54 persen. Demikian pula halnya yang terjadi di sekolah, dimana 3 dari 5 sekolah tidak memiliki akses ke kebersihan dasar.

Akibatnya, 10 juta anak Indonesia diperkirakan tidak dapat melakukan cuci tangan secara konsisten. Padahal selain dapat memutus rantai penyebaran virus Covid-19, mencuci tangan pakai sabun juga dapat mencegah penyakit lainnya, seperti penyakit diare dan juga pneumonia. Sehingga, sangat penting bila kita semua saling bekerja sama untuk menjadikan cuci tangan pakai sabun di air mengalir menjadi sebuah kebiasaan sejak dini.

“Di tengah pandemi dengan kondisinya yang tidak menentu, upaya menjaga kebersihan diri merupakan salah satu kunci akan kesehatan yang sekiranya dapat dipupuk menjadi sebuah kebiasaan baik sejak dini pada masyarakat, termasuk pada usia anak sekolah dasar," ujar Head of Public Relations Wings Group Indonesia Gabriella da Silva.

Bahkan, lanjutnya, selama beberapa tahun terakhir dan masih berjalan hingga sekarang, Wings Group bekerja sama dengan UNICEF Indonesia untuk mempromosikan pentingnya pola hidup bersih dan sehat serta mendukung pemerintah dalam percepatan pengadaan akses air, sanitasi dan kebersihan yang dikelola dengan aman serta berkelanjutan.

"Sejak awal Wings Group hadir di tengah masyarakat, pendidikan dan kesehatan memang menjadi fokus utama kami. Karena kami percaya bahwa all good things in life should be accessible for all, demikian pula kehadiran NUVO terlebih dengan kampanye Indonesia Bergerak Lawan Kuman ini merupakan jawaban untuk memperkuat tujuan kami dalam mengedukasi dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir khususnya bagi anak-anak dan keluarga Indonesia,” tuturnya.

Tidak hanya bermitra baik dengan organisasi internasional seperti UNICEF Indonesia, Wings Group Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai instansi lainnya demi mewujudkan pemerataan sanitasi bagi masyarakat Indonesia, terlebih di masa pandemi.

Gabriella mengatakan, NUVO sebagai total protection solutions dengan rangkaian produk seperti NUVO Body Wash, NUVO Hand Soap, NUVO Hand Sanitizer dan NUVO Wet Wipes selalu berkomitmen untuk membantu mewujudkan keluarga Indonesia yang sehat dan terlindungi selama 24 jam setiap hari.

"Kami berharap agar implementasi perilaku hidup bersih sehat semakin maksimal dan merata, demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Karena jelas jika kita menjaga kebersihan diri, kita bisa lebih menjaga kesehatan diri dan keluarga, sehingga bisa menjadi semakin produktif menjalani hari-hari,” ucapnya.

Selain berkontribusi membangun fasilitas cuci tangan di 3 Provinsi Indonesia melalui NUVO, Wings dan UNICEF sebagai bagian dari 'Kemitraan Pemerintah dengan Swasta untuk CTPS (PPP-HWWS)' juga turut mendistribusikan safe school kits kepada 5000 sekolah dan madrasah di 6 provinsi wilayah kerja UNICEF (Aceh, Jatim, Jateng, Sulawesi Selatan, NTT, Papua).

Spesialis WASH UNICEF Indonesia Muhammad Zainal menyampaikan, pandemi Covid-19 menyadarkan akan pentingnya perilaku hidup bersih, khususnya cuci tangan pakai sabun. Mencuci tangan pakai sabun bukan hanya efektif mencegah penularan penyakit tetapi juga investasi cerdas untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi kejadian penyakit di masa yang akan datang dan dapat menghematan biaya kesehatan sampai 15 kali.

"Untuk itu, kami mengapresiasi kesempatan bekerjasama dengan Wings Group dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat karena dibutuhkan upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk menjadikan menjadikan cuci tangan sebagai budaya,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, NUVO juga mengumumkan penunjukkan Melanie Putria, mantan Puteri Indonesia dan pelari professional sebagai Campaign Ambassador NUVO, Indonesia Bergerak Lawan Kuman. Bersama dengan NUVO, Melanie akan memberikan edukasi serta mengajak masyarakat Indonesia untuk peduli akan pola hidup bersih dan sehat yang dimulai dengan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

“Setiap hari saya dan keluarga selalu menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih di rumah. Ketika saya mendapatkan kesempatan untuk menjalankan gerakan mulia ini, saya langsung merasa terpanggil. Saya teringat kalau sedang traveling ke daerah-daerah di Indonesia, terutama Indonesia Timur yang sangat indah, sangat disayangkan infrastruktur dan sarana sanitasi umum mereka yang masih kurang memadai," ujar Melanie.

"Melalui kesempatan ini, saya sangat mengapresiasi langkah NUVO yang menyelenggarakan kampanye terbaru Nuvo Indonesia Bergerak Lawan Kuman dan saya tidak sabar untuk segera mengunjungi daerah tujuan kampanye NUVO serta turut mengedukasi masyarakat di sana untuk melakukan pola hidup bersih sehat,” katanya.

Melanie mengungkapkan, ketidakmerataan akan kesediaan akses air bersih memang masih menjadi pekerjaan rumah bersama, untuk itu sebaiknya bila masih diberikan kemudahan akan air bersih harus belajar untuk menggunakannya dengan bijaksana.

“Meski kita harus bijak menggunakan air bersih, pola hidup bersih dan sehat jangan pernah diabaikan ya. Kita bisa mandi rutin dengan NUVO Body Wash dan cuci tangan pakai NUVO Hand Wash. Jika sedang di luar rumah dan tidak ada aliran air, kita bisa gunakan NUVO Hand sanitizer atau NUVO Wet Wipes untuk tetap menjaga kebersihan. Yuk, mulai biasakan diri kita dan keluarga untuk menjaga kebersihan diri setiap saat,” tutur Melanie.

