WASHINGTON - Pejabat tinggi kebijakan Pentagon, pada Selasa (26/10), mengatakan ISIS-K dapat melakukan serangan terhadap Amerika Serikat (AS) tahun depan.

Berbicara di depan Komite Angkatan Bersenjata Senat, Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan, Colin Kahl, mengatakan kelompok itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan seperti itu sekarang.

“Kita bisa melihat ISIS-K menghasilkan kemampuan itu di suatu tempat antara enam atau 12 bulan,” terangnya.

Dia menjelaskan al-Qaeda akan membutuhkan satu atau dua tahun untuk membangun kembali kemampuan itu.

"Kami telah melihat tanda-tanda ... bahwa Taliban waspada terhadap Afghanistan yang menjadi batu loncatan untuk serangan eksternal al-Qaeda, bukan karena Taliban adalah orang baik, tetapi karena mereka takut akan pembalasan internasional jika itu terjadi," kata Kahl kepada anggota parlemen.

Kahl menguraikan garis waktu tercepat dari seorang anggota pemerintah AS tentang seberapa cepat organisasi teror yang berbasis di Afghanistan yang menewaskan 13 anggota layanan AS dalam pemboman bunuh diri akhir Agustus di Kabul dapat menimbulkan ancaman bagi AS.

Jendela Kahl mengatakan ancaman teror yang berasal dari Afghanistan bisa lebih pendek dan lebih cepat, dan itu terjadi ketika pemerintahan Biden masih berusaha mencari cara untuk melakukan apa yang disebut operasi over-the-horizon untuk mengumpulkan intelijen dan, jika perlu, melakukan serangan kontraterorisme di Afghanistan.

Saat ini, AS menggunakan wilayah udara Pakistan untuk menerbangkan drone di atas Afghanistan. "Kami sedang dalam pembicaraan dengan Pakistan untuk menjaga jalur komunikasi udara tetap terbuka," ujarnya. Pada akhir September lalu, Ketua Gabungan Jenderal Mark Milley mengatakan bahwa ancaman teror dari Afghanistan lebih rendah daripada serangan 11 September 2001, tetapi ISIS-K atau al-Qaeda dapat menyusun kembali dalam jangka waktu yang relatif singkat. "Ini kemungkinan nyata dalam waktu yang tidak terlalu lama - 6, 12, 18, 24, 36 bulan, jangka waktu semacam itu - untuk pemulihan al Qaeda atau ISIS," kata Milley kepada anggota parlemen. "Organisasi teroris mencari ruang yang tidak diatur sehingga mereka dapat melatih dan melengkapi dan berkembang dan, dan, di sana, jelas ada kemungkinan bahwa itu bisa terjadi di sini, di masa depan,” lanjutnya. Direktur Operasi Staf Gabungan militer, Letjen James Mingus, mengatakan pada sidang tersebut, perkiraan dari komunitas intelijen didasarkan pada tidak adanya intervensi dari AS atau sekutu. "Tujuannya adalah untuk menjaga cakrawala waktu di mana mereka berada sekarang, jika tidak lebih jauh," jelasnya. AS juga sedang mencari opsi lain juga untuk kehadiran militer AS lebih dekat ke Afghanistan. “Kami terus melakukan percakapan dengan negara-negara tetangga dan mitra di kawasan itu untuk terus mengeksplorasi peluang untuk kemampuan dan dukungan di cakrawala,” terang Sekretaris pers Pentagon John Kirby pada konferensi pers Senin (25/10). “Tetapi saya tidak memiliki sesuatu yang spesifik tentang bagian depan mana pun untuk dibacakan kepada Anda hari ini,” lanjutnya. Dibentuk pada tahun 2015 sebagai cabang ISIS di Suriah dan Irak, ISIS-Khorasan mengambil namanya dari wilayah yang mencakup Afghanistan dan Pakistan. Kelompok ini telah bertanggung jawab atas ribuan kematian sejak pembentukannya, sering menggunakan bom bunuh diri untuk menimbulkan korban massal. Menurut angka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ISIS-K meluncurkan 77 serangan dalam empat bulan pertama tahun ini. Analis kontra-terorisme memperkirakan kekuatannya sekarang sekitar 1.500-2.000, tetapi jumlah itu akan segera bertambah. Beberapa pejuang ISIS-K yang ditangkap ditahan di penjara dekat Kabul, yang dikosongkan oleh Taliban saat mereka menyerbu negara itu dan menguasai ibu kota. ISIS-K telah menunjukkan kemauan dan tekad untuk melancarkan serangan terhadap warga sipil di Afghanistan. Bom bunuh diri yang menewaskan 13 anggota militer AS pada 26 Agustus juga merenggut nyawa lebih dari 150 warga Afghanistan. Pada 4 Oktober lalu, ISIS-K melakukan bom bunuh diri lainnya terhadap sebuah masjid di Kabul, menargetkan pemakaman Taliban dan membunuh warga sipil. Hanya beberapa hari kemudian, mereka melakukan serangan lain terhadap sebuah masjid Syiah di Afghanistan utara, sekali lagi mengklaim bahwa mereka membunuh dan melukai puluhan orang. Taliban mengatakan mereka telah melakukan serangan terhadap ISIS-K di daerah Kabul dan di tempat lain di Afghanistan, menyita senjata dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kelompok teror.