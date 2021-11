LUTON - Seorang pria terkejut saat kembali ke rumahnya, mendapati rumahnya dan semua perabotan dijual tanpa sepengetahuannya.

Setelah diberitahu oleh tetangga, Pendeta Mike Hall pergi ke Luton dan menemukan ada pekerjaan pembangunan sedang berlangsung dan pemilik baru yang mengatakan dia telah membeli rumah itu.

Penyelidikan BBC menemukan identitas Hall telah dicuri dan digunakan untuk menjual rumah dan mendapatkan hasil bank.

Polisi awalnya mengatakan kepadanya bahwa itu bukan penipuan, tetapi sekarang masih menyelidikinya.

Hall, yang jauh dari rumahnya dan bekerja di Wales utara, mengatakan dia menerima telepon dari tetangganya pada 20 Agustus lalu, dan memberitahunya bahwa seseorang ada di rumah Hall dan semua lampu menyala.

Keesokan paginya, dia datang ke sana. "Saya pergi ke pintu depan, mencoba kunci saya di pintu depan, tidak berhasil dan seorang pria membukakan pintu depan untuk saya," katanya kepada You and Yours dari BBC Radio 4.

"Saya mendorongnya ke satu sisi dan masuk ke bangunan rumah saya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan di sana,” lanjutnya.

"Keterkejutan saya begitu melihat rumah itu benar-benar dilucuti perabotannya; semua perabotan, karpet, gorden - semuanya - sudah dikeluarkan dari dalam rumah itu,” terangnya.

Pria asing yang berada di rumah Hall berkata bahwa dia sedang melakukan pekerjaan pembangunan untuk rumah itu. "Saya belum menjual rumah itu. Ini masih milik saya,” ujar Hall. Hall menelepon polisi, tapi pekerja bangunan itu pergi dan kembali dengan ayah dari pemilik baru, yang mengatakan dia telah membeli rumah bertingkat itu pada Juli lalu. Ayah dari pemilik baru rumah itu pun malah mengusir Hall. "Kami kemudian mencoba mengakses dokumentasi Pendaftaran Tanah secara online untuk mengetahui nama siapa yang muncul ... dan pada kenyataannya, pada 4 Agustus rumah itu terjual atas nama pria itu,” ungkap Hall.. "Pada saat itu polisi berkata, 'Yah, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di sini. Ini masalah perdata; Anda harus meninggalkan rumah dan menghubungi pengacara Anda,” ujarnya. Dia kemudian mencoba menghubungi polisi secara online, tetapi menerima tanggapan yang sama. "Saya terkejut - setelah melihat rumah dalam keadaan seperti itu, saya sedikit terkejut - tetapi kemudian polisi memberitahu bahwa mereka tidak percaya ada tindak pidana dalam kejadian ini, sungguh tidak bisa dipercaya," lanjutnya. Dilansir dari BBC, BBC kemudian membuat Hall berhubungan dengan tim penipuan Polisi Bedfordshire, yang telah memulai penyelidikan. Seorang juru bicara mengatakan tidak ada penangkapan. “Polisi menyatakan, Anda dan Milik Anda memperoleh SIM yang digunakan untuk menyamar sebagai Hall, rincian rekening bank yang dibuat atas namanya untuk menerima hasil penjualan, dan rekaman telepon rumah yang dicuri,” terangnya. Setelah rumah itu dijual kepada pemilik baru seharga 131.000 poundstering (Rp2,5 miliar) oleh orang yang menyamar sebagai Hall, mereka memilikinya secara sah. Pengacara yang terlibat dalam transaksi properti mengatakan ada penyelidikan polisi yang sedang berlangsung dan tidak pantas untuk berkomentar lebih lanjut. "Kami akan terus bekerja sama dengan polisi, dan mematuhi kewajiban profesional kami," kata perusahaan itu, yang tidak disebutkan namanya oleh BBC. Pendaftaran Tanah membayar total 3,5 juta poundsterling (Rp68 miliar) sebagai kompensasi atas penipuan tahun lalu. "Kami bekerja dengan konveyor profesional, seperti pengacara, dan mengandalkan mereka dan pemeriksaan yang mereka lakukan untuk menemukan upaya penipuan untuk menyamar sebagai pemilik property,” terangnya. "Terlepas dari upaya kami, setiap tahun kami mencatat sejumlah kecil transaksi penipuan,” ujarnya.