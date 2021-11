NEW YORK - Pentagon telah mengintensifkan upaya untuk mengevakuasi keluarga anggota layanan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Dephan AS) dan warga sipil dari Afghanistan. Pentagon juga menciptakan sistem untuk melacak jumlah anggota keluarga dekat yang tetap di sana lebih dari dua bulan setelah penarikan pasukan AS.

Dalam sebuah memo, Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan Colin Kahl meminta anggota layanan Pertahanan dan warga sipil untuk mengirimkan melalui email informasi yang relevan tentang keluarga dekat mereka yang masih di Afghanistan -- data yang sebelumnya telah dilacak oleh dinas tersebut.

“Mengingat situasi saat ini di Afghanistan dan tidak adanya kehadiran kedutaan AS di dalam negeri, ada sejumlah tantangan terkait dengan keberangkatan warga negara Afghanistan, termasuk yang menjadi perhatian khusus Departemen Pertahanan,” terangnya.

"Namun, Departemen pertahanan akan terus memberikan dukungan dalam upaya relokasi ini semaksimal mungkin,” lanjutnya.

Dengan meningkatkan pengumpulan data ke dalam lingkup wakil menteri pertahanan akan memudahkan untuk menyampaikan informasi ini ke Departemen Luar Negeri, yang memimpin upaya untuk mengevakuasi warga Amerika, pemegang kartu hijau dan lain-lain dari negara tersebut.

"Saya pikir aman untuk mengatakan bahwa kami memperkirakan banyak dari anggota layanan akan memiliki kekhawatiran atas anggota keluarga," terang Sekretaris pers Pentagon, John Kirby pada konferensi pers Senin (08/11).

Memo itu, pertama kali diwartakan oleh NBC News, ditulis Kamis (04/11) lalu dan secara khusus merujuk pada anggota keluarga dekat, yang didefinisikan sebagai pasangan atau anak-anak yang belum menikah di bawah usia 21 tahun.

Jumlah anggota keluarga besar pasukan AS dan warga sipil Departemen Pertahanan masih belum jelas, kata seorang pejabat pertahanan kepada CNN, dan itu bisa menjadi jumlah yang jauh lebih tinggi daripada anggota keluarga dekat. Untuk keluarga besar, Pentagon mengatakan akan membantu Departemen Luar Negeri dan koordinator terkait upaya relokasi Afghanistan karena mereka mengembangkan mekanisme yang dapat memfasilitasi keberangkatan yang aman bagi orang-orang tersebut dari Afghanistan di masa depan.

Pekan lalu, Departemen Luar Negeri mengatakan telah berhubungan dengan 289 orang Amerika yang tetap berada di Afghanistan. Wakil Sekretaris Manajemen Brian McKeon mengatakan kepada anggota parlemen DPR, sekitar 81 orang diantaranya siap meninggalkan negara itu.

Upaya untuk mengevakuasi anggota keluarga dari anggota layanan AS dan warga sipil Departemen Pertahanan dari Afghanistan adalah bagian dari upaya relokasi dan pemukiman kembali yang jauh lebih luas yang telah melihat AS membawa sekitar 77.000 warga Afghanistan ke negara itu sebagai bagian dari Operasi Selamat Datang Sekutu.

Pemerintahan Biden telah berjuang dengan gelombang pengungsi yang tiba-tiba, tanpa batas waktu yang jelas tentang berapa lama mereka dapat tinggal di pangkalan militer. Lebih dari 50.000 tetap berada di fasilitas militer saat mereka menyelesaikan pemrosesan visa mereka.

Pada Senin (08/11), Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan AS berencana untuk membebaskan biaya bagi banyak pengungsi Afghanistan untuk mengajukan izin kerja dan status penduduk tetap yang sah. Pengesampingan itu berarti bahwa para pengungsi, banyak dari mereka yang tiba di Amerika Serikat dengan sangat sedikit, akan dibebaskan dari membayar biaya aplikasi yang mahal untuk mendapatkan otorisasi untuk bekerja atau mengajukan permohonan tempat tinggal permanen yang sah.

Seperti diketahui, Pentagon mengevakuasi warga AS dan sekutunya dari Afghanistan secara resmi berakhir dengan penarikan pasukan AS dari Kabul pada akhir Agustus. Sejak itu, Departemen Luar Negeri telah memimpin upaya evakuasi dan bekerja sama dengan sekutu AS seperti Qatar untuk melanjutkannya.