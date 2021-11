JAKARTA - Enam kitab sihir kuno yang pernah ditemukan berisi tentang hal-hal mistis. Kitab sihir atau grimoire adalah buku yang berisi campuran mantra, sulap, rahasia alam dan kebijaksanaan kuno.

Asal-usul mereka berasal dari awal penulisan dan sejarah mereka selanjutnya terjalin dengan agama-agama Yudaisme, Kristen dan Islam, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh budaya cetak, dan dampak sosial kolonialisme Eropa.

Dalam sejarah, terdapat beberapa kitab sihir misterius yang pernah ditemukan. Berikut merupakan 6 kitab sihir kuno misterius yang pernah ditemukan, seperti dinukil dari oup.com.

1. The Sixth and Seventh Books of Moses

Meskipun salah satu buku sihir yang lebih baru, kitab ini pertama kali beredar dalam manuskrip pada abad ke-18 dan dengan cepat menjadi nomor satu karena luasnya pengaruhnya. Dari Jerman menyebar ke Amerika melalui Pennsylvania Dutch, dan setelah dicetak murah kemudian diadopsi oleh orang Afrika-Amerika.

Dengan simbol mistik pseudo-Hebraic, sihir roh dan mazmur, The Sixth and Seventh Books of Moses ini adalah teks pendiri Rastafarianisme dan berbagai gerakan keagamaan di Afrika barat, serta penyebab célèbre di Jerman pasca-perang.

2. The Clavicule of Solomon

Buku ini dianggap menjadi moyang dari kitab sihir lainnya. Buku-buku mistik yang mengaku ditulis oleh Raja Solomon sudah beredar di Mediterania timur selama beberapa abad pertama Masehi.

Pada abad ke-15, ratusan salinan telah berada di tangan ilmuwan dan pendeta Barat. Sementara beberapa mencela teks-teks Solomon sebagai bid'ah, banyak pendeta diam-diam mempelajarinya.

Beberapa dari mereka memiliki ambisi yang tinggi untuk mendapatkan kebijaksanaan dari "yang paling bijaksana dari yang bijaksana", sementara yang lain berusaha untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan menemukan harta dan mengalahkan roh-roh yang menjaga mereka.

3. Petit Albert

"Little Albert" melambangkan dampak budaya yang besar dari revolusi percetakan murah di awal abad ke-18. Gerbang pengetahuan magis dibuka selama apa yang disebut Pencerahan dan Petit Albert menjadi nama untuk disulap di seluruh Prancis dan koloni-koloninya di luar negeri.

Selain tips praktis rumah tangga, kitab sihir ini juga menjelaskan mantra untuk menangkap ikan, mantra untuk penyembuhan, dan instruksi tentang cara membuat Hand of Glory, yang akan membuat seseorang tidak terlihat.

4. The Book of St Cyprian Kitab sihir ini konon ditulis oleh St. Cyprianus yang legendaris (ada juga St. Cyprian yang asli) dan menjadi populer di Skandinavia pada akhir abad ke-18, sementara di Spanyol dan Portugal edisi cetak Libro de San Cipriano menyertakan lembaran ke situs harta karun dan cara magis untuk mendapatkan kekayaan tersembunyi mereka. Selama awal abad ke-20, mulai muncul edisi lain di Amerika Selatan, dan salinan sekarang dapat dibeli dari jalan-jalan di Mexico City ke kios herbalis tinggi di Andes. 5. Dragon rouge Seperti Petit Albert, Dragon rouge adalah produk lain dari kitab sihir murah Prancis pada abad ke-18. Meskipun pertama kali diterbitkan pada abad berikutnya, itu pada dasarnya adalah versi dari Grand Grimoire, sebuah buku sihir yang terkenal karena memuat doa Iblis dan antek-anteknya. Dragon rouge beredar jauh lebih luas, dan terkenal saat ini di bekas koloni Prancis dan saat ini di Karibia. 6. The Fourth Book of Occult Philosophy Cornelius Agrippa adalah salah satu filsuf okultisme paling berpengaruh pada abad ke-16. Dia menulis tiga buku tentang ilmu gaib, tetapi dia tidak ada hubungannya dengan Buku keempat yang muncul tak lama setelah kematiannya. Buku sihir sihir ini membuat nama Agripa menjadi jelek saat pengadilan penyihir sedang berlangsung di seluruh Eropa.