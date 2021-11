JAKARTA - Akun instagram Adidas masih diserbu oleh berbagai komentar netizen setelah pernyataannya yang menyebutkan Wayang Kulit berasal dari Malaysia.

Adidas sempat membuat heboh dunia Maya lantaran pernyataannya yang menyebut bahwa Wayang Kulit merupakan kebudayaan yang berasal dari Malaysia pada Rabu (10/11/2021) lalu, melalui akun Instagram resminya @adidassg.

BACA JUGA: Adidas Minta Maaf Sebut Wayang Kulit dari Malaysia

Setelah diserang oleh netizen Indonesia yang tidak terima warisan budayanya diakui berasal dari negara lain, pihak Adidas pun memberikan permohonan maafnya melalui Instagram story dan mengubah judul dalam postingan mereka yang sebelumnya sudah diunggah.

Beberapa komentar netizen Indonesia yang mempertegas asal wayang dari Indonesia, salah satunya adalah Gusty Pratama yang ikut mengomentari, "Wayang is Indonesian Culture, Dude. Take a note : check it first before you post something. (Wayang adalah budaya Indonesia, bung. Hal yan perlu diperhatikan : pastikan terlebih dahulu sebelum post sesuatu.)"

"Wayang belongs to Indonesia (Wayang milik Indonesia)," kata akun bababubu.id.

Tidak berhenti di situ, ada juga yang ikut berkomentar dengan mengatakan, "Hidup Wayang Indonesia," kata akun @kuswaraindraa membanggakan salah satu budaya Indonesia, wayang kulit.

Selain netizen Indonesia yang membela asal wayang Indonesia, ada juga netizen Malaysia yang mencoba membela dan mengaku bahwa Malaysia juga memiliki wayang.

BACA JUGA: Rilis Sepatu dengan Nama Malaikat Islam, Adidas dan Kanye West Picu Kemarahan

Hingga menimbulkan perdebatan di dalam kolom komentar postingan produk terbaru Adidas yang launching pada tanggal 11 November ini.

"Oh tidak, wayang bukan hanya milik Indonesia," kata akun @claudiooooo.

"Wayang is part of Kelantan Culture in Malaysia. Indonesia don't have sole claim over Wayang Kulit (Wayang adalah bagian dari Budaya Kelantun di Malaysia. Indonesia tidak bisa mengakui secara tunggal atas budaya Wayang Kulit)," kata akun @_jhnnathan.

Pernyataan salah satu netizen ini pun dibalas oleh netizen Indonesia dengan menyebut bahwa jenis wayang yang tertera dalam video itu merupakan jenis wayang yang berasal dari Indonesia.

Seperti yang dikatakan oleh akun @ra_ift, "Bang, di Malaysia juga ada wayang, tapi yang jadi masalahnya yang di video ini ngambilnya wayang dari Indonesia." Namun ada juga netizen Malaysia yang tidak mau disalahkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Adidas ini. "Jangan salahkan Malaysia ye, sebab kami tidak tahu apa-apa ye," tulis akun @fairuzy19. Banyak juga yang merasa kecewa dengan sikap Adidas yang dianggap kurang melakukan riset. "No more respect for Adidas," Sebut @nmhyi dalam komentarnya. Sebelumnya, Adidas mengadakan lomba desain untuk model terbaru produk sepatu mereka. Hingga akhirnya, Adidas memilih desain milik @jaemyc dengan menggabungkan wayang kulit sebagai pemenang dalam lomba ini. Namun yang disayangkan, Adidas sebelumnya dengan jelas menyebutkan bahwa wayang berasal dari Malaysia. UNESCO sendiri sudah mengakui wayang menjadi warisan dunia yang berasal dari budaya Indonesia, pada 7 November 2003.