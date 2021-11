NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menjelaskan pada Selasa (16/11) malam bahwa dia tidak mendorong "kemerdekaan" Taiwan setelah menggunakan kata itu satu jam sebelumnya untuk menggambarkan kemajuan yang dia buat selama diskusi tentang pulau itu dengan mitranya Presiden China Xi Jinping pada Senin (15/11) malam.

“Saya mengatakan bahwa mereka harus memutuskan – Taiwan, bukan kami. Kami tidak mendorong kemerdekaan,” kata Biden di landasan bandara di New Hampshire, tempat ia mempromosikan undang-undang infrastruktur yang baru saja ditandatangani.

"Kami mendorong agar mereka melakukan persis apa yang diminta oleh Undang-Undang Taiwan," lanjutnya, mengacu pada undang-undang 1979 yang mendikte pendekatan Amerika ke pulau itu.

"Itulah yang sedang kami lakukan. Biarkan mereka mengambil keputusan. Titik,” lanjutnya.

Menjelaskan posisinya sebelumnya saat menyapa hadirin setelah pidato infrastrukturnya, Biden mengatakan dia telah membuat kemajuan terbatas pada topik tersebut dengan Presiden China.

"Kami sangat jelas mendukung Undang-Undang Taiwan, dan hanya itu," ujarnya.

"Independennya, ttu membuat keputusannya sendiri,” terangnya.

Berbagai penjelasan tentang pendekatannya terhadap masalah ini menggarisbawahi posisi penuh Taiwan sekarang dalam hubungan yang memburuk antara Washington dan Beijing. Ketegangan meningkat ketika China meningkatkan postur militer dan penerbangan pesawat tempurnya di sekitar pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

Kata "kemerdekaan" adalah pemicu ketika datang ke Taiwan; secara resmi, AS tidak mendukung kemerdekaan Taiwan. Sebaliknya, negara-negara menikmati hubungan tidak resmi dan AS memberikan dukungan defensif.

Pendekatan ini kadang-kadang disebut "ambiguitas strategis," dan telah menyebabkan perjalanan sebelumnya baik bagi Biden maupun para pendahulu presidennya. Bulan lalu, ketika Biden mengatakan di balai kota CNN bahwa AS berkomitmen untuk membela Taiwan jika mendapat serangan dari China, Gedung Putih mengatakan dia tidak mengumumkan perubahan kebijakan apa pun.

Masalah ini menghabiskan waktu paling banyak selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) virtual panjang Biden dengan Xi pada Senin (15/11) malam. Sebelumnya, China memberi isyarat bahwa itu adalah prioritas terpenting mereka untuk berdiskusi dengan AS.

Dalam pembicaraan tersebut, Biden menyuarakan keprihatinannya atas perilaku China di kawasan itu. Sementara dia menegaskan kembali kebijakan "Satu China" AS, yang mengakui klaim kedaulatan Beijing tetapi memungkinkan hubungan pertahanan AS dengan Taiwan, dia menyuarakan kekhawatiran bahwa tindakan China mengacaukan kawasan itu.

Pertemuan puncak Biden dan Xi ini berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan yakni tiga setengah jam. Televisi Negara China melaporkan segera setelah KTT menyimpulkan bahwa Biden menegaskan kepada Xi bahwa AS tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.

Para pejabat AS meremehkan pentingnya pernyataan itu, dengan mengatakan bahwa itu adalah kebijakan resmi AS yang sudah berlangsung lama. Sebaliknya, mereka mengatakan Biden menjelaskan kepada Xi bahwa AS menentang setiap perubahan status quo, atau tindakan apa pun yang "merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan."

Menurut penasihat keamanan nasional Biden, Jake Sullivan, setelah KTT, pejabat AS dan China berencana untuk mengintensifkan keterlibatan mereka di Taiwan, yang mengatakan kedua pemimpin menghabiskan banyak waktu untuk masalah ini.

"Memastikan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, memiliki komunikasi yang jelas, menghindari miskomunikasi, akan menjadi aspek penting dan intensif kerja antara militer kami, dewan keamanan nasional kami dan antara diplomat kami," kata Sullivan saat tampil di Brookings. "Jadi, Anda akan melihat di berbagai tingkat intensifikasi keterlibatan untuk memastikan bahwa ada pagar pembatas di sekitar kompetisi ini sehingga tidak mengarah ke konflik,” lanjutnya.