SEPERTI kisah dalam film yang mencerikan anak orang kaya tapi hidup miskin selama bertahun-tahun nampaknya diamalami oleh Ly Lang Di atau Angel Lee. Kehidupan Gadis asal Hong Kong itu berubah drastis setelah 13 tahun hidup miskin, kisahnya pun jadi sorotan setelah diketahui rupanya dia adalah anak dari seorang miliarder.

Melansir dari eva.vn, gadis kelahiran 1999, benar-benar tidak mengetahui dirinya adalah anak orang kaya. Selama ini dirinya selalu berpikir bahwa keluarganya sangat miskin.

Bahkan, ia sampai berpikir untuk bekerja paruh waktu agar bisa membantu perekonomian keluarga. Tapi, gadis itu pernah diberitahu sang ibu untuk tidak putus asa dengan keadaan.

"Kamu tidak perlu putus asa, nikmati proses belajarnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu, orangtuamu akan menjaga anakmu selama sisa hidupmu," kata sang ibu pada Angel Lee.

Mendengar pesan sang ibu, Angel Lee semakin mencintai keluarganya. Dia bertekat untuk mencari pekerjaan lebih baik nantinya.

Dan, kehidupannya berubah secara drastis saat usianya 13 tahun. Di mana orang tua yang diketahuinya miskin ternyata seorang miliarder bernama Ly Tri Khang atau Robert Lee.

Baca Juga : 4 Anak Crazy Rich Indonesia yang Lanjutkan Estafet Kesuksesan

Sang ayah memegang posisi Direktur Eksekutif Pacific Century Premium Developments. Perusahaan tersebut berfokus dalam pengembangan dan pengelolaan proyek infrastruktur dan real estate kelas atas di wilayah Asia-Pasifik.

Robert Lee juga merupakan orang kepercayaan dari miliarder Ly Gia Thanh. Sementara istrinya, Luong Uyen Tinh juga memiliki pekerjaan yang mengesankan. Ia merupakan seorang aktris TVB terkenal pada tahun 1980-an.

Uyen Tinh telah membintangi sejumlah film seperti "Hero of the Condor" tahun 1994, "The Hand of Mercy", "Reconnaissance Profile" dan "3".

Fakta yang tersembunyi selama ini pun terungkap, Angel Lee sudah kaya raya sejak lahir. Namun, belum diketahui secara pasti alasan orang tua Angel Lee menyembunyikan latar belakang keluarganya. dan baru diungkap saat Angel Lee berusia 13 tahun. Kisah yang dialami wanita tersebut pun sukses menarik perhatian netizen. Bahkan sampai menjadi trending selama beberapa hari di Weibo China. Tak sedikit netizen berpendapat, tujuan orangtua tersebut agar membuat putri mereka menghargai uang dan mensyukuri hidup. Nama Ly Lang Di muncul diberita jika ia menghadiri festival Le Bal des Debutantes. Seperti diketahui, festival tersebut merupakan acara fashion dan debut prom yang diadakan setiap tahun pada bulan November di Paris, Prancis. Kabarnya, hanya anak-anak orang kaya yang bisa berpartisipasi dalam acara tersebut. Ly Lang Di menghadiri festival tersebut pada November 2018. Ia diantar ke ballroom hotel Shangri-La di Paris, mengenakan gaun rancangan Dorian Ho.