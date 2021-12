JAKARTA – Indonesia bulan ini kembali menjadi tuan rumah Bali Democracy Forum (BDF) yang digelar dengan tema “Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic”. Forum tahunan ini akan diselenggarakan pada 9 Desember 2021 di Sofitel Nusa Dua, Kawasan Nusa Dua, Bali.

BDF merupakan acara yang diselenggarakan guna memberikan kesempatan para peserta untuk dapat mendiskusikan demokrasi secara konstruktif terlepas dari standarisasi dan ketabuan dalam hal politik.

Tahun ini merupakan tahun ke-14, BDF diselenggarakan dengan peserta yang berasal dari dalam maupun luar Kawasan Asia Pasifik.

Sebanyak 46 perwakilan negara dan organisasi internasional telah dipastikan akan hadir secara fisik ke Bali, dengan delegasi sisanya akan secara virtual mengikuti kegiatan ini.

Melalui diskusi terbuka antar peserta, dan dilanjutkan dengan pembicara ahli yang memberikan pandangan profesionalnya, diharapkan dengan diselenggarakannya BDF ini, demokrasi mampu menjadi agenda strategis di Asia dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, politik, perdamaian, stabilitas, dan penerapan hak asasi manusia di kawasan.

(dka)