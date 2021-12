PAPUA - Sejumlah pemuda mengibarkan Bendera Bintang Kejora di halaman GOR Cenderawasih, Rabu (1/12/2021) pukul 12.45 WIT. Hal itu dilakukan di tengah kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Papua.

Pengibaran diduga dilakukan oleh enam orang yang sebelumnya long march untuk memperingati HUT ke-60 Bangsa Papua 1 Desember 2021. Mereka yang mengibarkan bendera di halaman GOR Cenderawasih kini telah diamankan di Mapolda Papua.

Aksi long march mulai perarakan dari Gedung Olahraga Jayapura menuju Mapolda Papua. Mereka membawa sejumlah pamflet dengan beragam tulisan. Antara lain "Self Determination for West Papua" , "Welcoming UN High Commisioner for Human Right to West Papua", dan "Stop Militerisme in West Papua". Mereka juga membawa bendera Bintang Kejora.

Adapun identitas pemuda dan mahasiswa yang ikut dalam aksi tersebut adalah Devio Tekege, Ernest Matuan, Luis Sitok, Maksi You, Ambros Matuan, Malvin Yobe, Zode Hilapok

