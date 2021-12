NEW YORK - Para peneliti melaporkan pada Rabu (8/12) jika seluruh dunia tidak siap untuk pandemi berikutnya dan sebagian besar negara tidak siap bahkan untuk wabah penyakit kecil.

Tidak ada satu negara pun yang mendapat nilai bagus dalam indeks Keamanan Kesehatan Global (Global Health Security/GHS), yakni ukuran kesiapsiagaan untuk berbagai keadaan darurat dan masalah kesehatan yang disatukan oleh Inisiatif Ancaman Nuklir dan Pusat Keamanan Kesehatan Johns Hopkins (Nuclear Threat Initiative and the Johns Hopkins Center for Health Security) di Sekolah Kesehatan Masyarakat Bloomberg (Bloomberg School of Public Health).

"Indeks GHS 2021 terus menunjukkan bahwa semua negara masih kekurangan beberapa kapasitas kritis, yang menghambat kemampuan mereka untuk merespons Covid-19 secara efektif dan mengurangi kesiapsiagaan mereka untuk ancaman epidemi dan pandemi di masa depan. Skor rata-rata negara pada tahun 2021 adalah 38,9 dari 100 , yang pada dasarnya tidak berubah dari 2019," tulis laporan tersebut.

Baca juga: Peneliti Temukan 18 Virus Resiko Tinggi di Pasar Basah, China Bisa Picu Pandemi Baru

Skor keseluruhan tertinggi hanya di bawah 76 yang dicapai Amerika Serikat (AS).

Bidang kesiapsiagaan terburuk adalah mencegah munculnya patogen baru seperti virus yang menyebabkan pandemi saat ini.

"Rata-rata global untuk pencegahan munculnya atau pelepasan patogen adalah 28,4 dari 100, menjadikannya kategori skor terendah dalam Indeks GHS," tulis laporan itu.

Baca juga: Peneliti Klaim Ciptakan Masker Penetral Covid-19

Laporan itu menemukan 113 negara "tidak menunjukkan perhatian" terhadap penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia.

"Para pemimpin sekarang punya pilihan," kata Dr. Jennifer Nuzzo, sarjana senior di Pusat Keamanan Kesehatan Johns Hopkins. “Mereka dapat melakukan investasi yang berdedikasi dan berkelanjutan dalam kapasitas baru yang diciptakan selama respons Covid-19 untuk mempersiapkan negara mereka dalam jangka panjang, atau mereka dapat jatuh kembali ke dalam siklus kepanikan dan kelalaian selama beberapa dekade yang akan meninggalkan dunia. dengan risiko besar untuk ancaman kesehatan masyarakat di masa depan yang tak terhindarkan,” lanjutnya. Laporan tersebut menemukan bahwa 155 dari 195 negara yang disurvei gagal berinvestasi dalam persiapan menghadapi pandemi atau epidemi dalam tiga tahun terakhir, dan 70% gagal berinvestasi di klinik, rumah sakit, dan pusat kesehatan masyarakat. "Risiko politik dan keamanan telah meningkat di hampir semua negara, dan negara-negara dengan sumber daya paling sedikit memiliki risiko tertinggi dan kesenjangan kesiapan terbesar," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan. Ditemukan bahwa populasi 161 negara memiliki tingkat kepercayaan publik yang rendah hingga sedang terhadap pemerintah mereka,” ujarnya. Menurut laporan tersebut, AS adalah contoh nomor satu dalam kasus ini. "Dengan lebih banyak kasus yang dilaporkan dan lebih banyak kematian daripada negara lain, respons buruk Amerika Serikat terhadap pandemi Covid-19 mengejutkan dunia," tulis laporan itu. "Bagaimana mungkin sebuah negara dengan begitu banyak kapasitas pada awal pandemi mendapat tanggapan yang sangat salah?,” tanya laporan itu. Laporan menemukan beberapa alasan. "Yang paling signifikan: itu memiliki skor terendah pada kepercayaan publik terhadap pemerintah—faktor yang telah diidentifikasi sebagai kunci di antara negara-negara dengan jumlah kasus dan kematian Covid-19 yang tinggi. Kurangnya kepercayaan seperti itu dapat merusak kepatuhan publik terhadap penyakit- langkah-langkah pengendalian, seperti mengenakan masker atau mematuhi rekomendasi tinggal di rumah atau protokol vaksinasi, yang telah dilaporkan di antara tantangan yang sedang berlangsung terhadap tanggapan Covid-19 AS," urainya. "Selama hampir dua tahun, politisi AS mempertanyakan motif dan pesan pejabat kesehatan dan memperdebatkan keseriusan virus serta efektivitas dan keamanan vaksin. Hasilnya: di banyak wilayah negara, orang tidak mau mematuhi aturan publik. rekomendasi kesehatan yang akan memperlambat penyebaran virus,” tambahnya. Kelemahan AS lainnya termasuk akses terbatas ke perawatan kesehatan tanpa hambatan biaya, dan jumlah personel perawatan kesehatan dan tempat tidur rumah sakit per kapita yang lebih rendah daripada banyak negara berpenghasilan tinggi lainnya. Temuan menunjukkan bahwa negara-negara kaya dan tampaknya siap pun masih bisa gagal mengatasi pandemi. "Masyarakat harus mempercayai saran dari pejabat kesehatan dan tidak menghadapi rintangan, seperti kehilangan pendapatan, jika rekomendasi perlindungan harus diikuti," tulis laporan itu. “Kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan harus dibarengi dengan kebijakan dan program yang memungkinkan semua orang untuk mematuhi rekomendasi kesehatan masyarakat. Cakupan kesehatan universal, cuti sakit berbayar, perawatan anak bersubsidi, bantuan pendapatan, dan bantuan makanan dan perumahan adalah contoh kebijakan yang membantu. populasi mematuhi langkah-langkah perlindungan kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19," papar penelitian itu. "Misalnya, Ghana dan Ukraina sama-sama menyediakan layanan menyeluruh, seperti dukungan ekonomi atau medis, kepada pasien yang terinfeksi dan kontak mereka untuk mengasingkan diri atau karantina. Selandia Baru menaikkan upah minimumnya dan mulai memberikan tunjangan mingguan untuk mendukung partisipasi tindakan kesehatan masyarakat. dalam masyarakat,” tambah laporan itu.