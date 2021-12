RUSIA - Ekspor amunisi Rusia ke Amerika Serikat (AS) telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa, meskipun Washington memberlakukan sanksi terhadap industri senjata Moskow. Ini membuat pembeli mengeksploitasi celah untuk mendapatkan pasokan peluru.

Menurut harian bisnis RBK pada Rabu (15/12), sebuah laporan baru oleh Biro Sensus AS menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan AS membeli amunisi Rusia senilai USD157,9 juta (Rp2,3 triliun) hanya dalam 10 bulan pertama tahun 2021. Ini menjadi angka terbesar sejak jatuhnya Uni Soviet pada 1991. Rekor sebelumnya adalah USD148 juta (Rp2 triliun) pada 2016, selama 12 bulan. Pada 2020, perusahaan AS mengimpor amunisi senilai USD120 juta (Rp1,7 triliun) dari Rusia.

Secara total, perusahaan-perusahaan AS mengimpor lebih dari 7.700 ton amunisi Rusia pada Januari-Oktober 2021.

Angka-angka rekor ini datang terlepas dari tindakan yang dilakukan oleh Washington terhadap produsen senjata Rusia. Pada Agustus lalu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan "sanksi putaran kedua terhadap Federasi Rusia atas penggunaan agen saraf 'Novichok'" dalam dugaan meracuni tokoh oposisi Rusia Alexey Navalny. Paket itu termasuk pembatasan senjata api dan amunisi yang diproduksi di Rusia.

Asosiasi Senapan Nasional AS mengeluh bahwa sanksi akan lebih merugikan bisnis Amerika daripada Rusia.

“Ekspor amunisi ke Amerika Serikat hanya sebagian kecil dari PDB Federasi Rusia, tetapi amunisi asal Rusia membuat sebagian besar pasokan amunisi Amerika,” terang asosiasi. Yuri Kapyshtyk, seorang pengacara Rusia, setuju dengan penilaian NRA, mengatakan kepada Izvestia bahwa pabrik-pabrik Rusia akan dapat bertahan atas pesanan negara dan pasar ekspor lainnya. Namun, banyak importir AS dapat melewati tindakan tersebut berkat celah yang memungkinkan mereka mendapatkan lisensi dua tahun untuk pembelian amunisi dalam interval antara pengumuman sanksi dan pengenaan sanksi yang sebenarnya. RBK melaporkan bisnis Amerika yang menerima lisensi ini akan dapat terus membeli amunisi Rusia tanpa hambatan hingga musim gugur 2023.