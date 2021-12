BANDUNG – Polrestabes Bandung menangkap 3 pelaku pemerkosaan, penganiayaan, dan penjualan anak di bawah umur. Dari ketiga pelaku, dua di antaranya merupakan pasangan suami istri.

Tersangka yaitu D, U, dan S ditangkap Satreskrim Polrestabes Bandung karena diduga sebagai pelaku penganiayaan dan pemerkosaan siswi SMP kelas satu yang masih berusia 14 tahun.

Selain mengalami kekerasan fisik, korban dijadikan pekerja seks komersial (PSK) yang dijajakan di aplikasi MiChat.

Korban dianiaya dan diancam dibunuh jika tidak mau melayani puluhan pria hidung belang.

Saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan dan mengejar pelaku lainnya. Itu karena diduga masih banyak yang terlibat dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur.

Dari pengakuan kedua tersangka, sebelum menjajakan korban di prostitusi online, mereka menyetubuhi korban lebih dari dua kali.

Menurut Kapolrestabes Bandung Kombes Aswin Sipayung, Rabu (29/12/2021), ketiga tersangka memiliki peran berbeda. Tak menutup kemungkinan tersangka akan terus bertambah. Itu karena dari hasil pemeriksaan, diduga masih ada sekitar 17 orang lagi yang diduga ikut terlibat.

Korban dan salah satu tersangka berkenalan di Facebook. Korban diiming-imingi akan diberikan handphone dan uang.

Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis UU RI No 21 Tahun 2017 tentang TPPU Pasal 2, UU RI No 35 Tahun 2014 tentang ekploitasi seksual terhadap anak, dan UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara.