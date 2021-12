NEW YORK - Penasihat kesehatan Gedung Putih Amerika Serikat (AS) Anthony Fauci telah mendorong kembali orangtua yang menolak untuk memvaksinasi anak-anak mereka karena rendahnya jumlah kasus serius di antara anak di bawah umur. Dia bersikeras argumen mereka tidak masuk akal.

Saat tampil di NewsNation's 'Morning in America' pada Kamis (30/12), , dia mengambil pendekatan yang blak-blakan dengan mereka yang ragu-ragu untuk memvaksinasi anak-anak mereka. Pembawa acara Adrienne Bankert mengamati bahwa hanya nol hingga empat anak per 1,1 juta di AS yang memerlukan rawat inap karena Covid-19 pekan lalu, meskipun ada lonjakan kasus secara umum.

Fauci mengatakan alasan orang tua yang merujuk pada statistik tersebut untuk membenarkan penolakan mengimunisasi anak-anak mereka “tidak masuk akal.”

“Kami memvaksinasi anak-anak untuk sejumlah penyakit anak ketika kematian penyakit itu jauh lebih kecil daripada kematian dan kesakitan Covid-19 pada anak-anak,” terangnya.

Dia mengatakan dengan meningkatnya jumlah rawat inap anak, orang tua bertanggung jawab untuk memvaksinasi anak-anak mereka. Namun, dia mengakui bahwa anak-anak berisiko "lebih kecil" mengalami hal yang parah akibat Covid-19 dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.

“Memang benar jika Anda membandingkan rawat inap dan penyakit parah pada anak kecil dibandingkan dengan orang dewasa, terutama orang tua, tidak ada keraguan bahwa kemungkinan sakit parah untuk seorang anak lebih kecil daripada orang dewasa ketika Anda berurusan dengan Covid-19,” lanjutnya.

Namun dia menambahkan hal ini tidak berarti "anak-anak tidak sakit parah." “Mereka menderita dan sekarat,” ujarnya. Dia menegaskan hal ini bisa dihindari jika orang tua mereka memvaksinasi mereka. Diketahui, anak-anak berusia lima tahun ke atas telah memenuhi syarat untuk menerima vaksin Covid-19 di AS sejak November. Saat kasus melonjak di seluruh wilayah, meningkat secara signifikan oleh varian Omicron, demikian juga jumlah anak di bawah umur yang dirawat di rumah sakit. Menurut data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Selama minggu 22-28 Desember, rata-rata 378 anak sehari dirawat di rumah sakit dengan Covid – melonjak lebih dari 60% dari minggu sebelumnya. Beberapa orang berpendapat anak-anak tetap berisiko rendah terhadap infeksi parah dan orang tua harus membuat keputusan tentang kesehatan mereka. Beberapa tuntutan hukum dikabarkan diajukan dalam beberapa bulan terakhir yang bertujuan menghentikan vaksinasi anak-anak tanpa persetujuan orang tua.