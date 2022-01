JAKARTA - Tidak ada satu orang pun yang dapat menghindar dari kecelakaan yang terjadi secara tiba-tiba. Tak terkecuali para tokoh dunia terkenal. Tercatat beberapa tokoh dunia yang hidupnya berakhir tragis akibat kecelakaan transportasi. Berikut ini tokoh-tokoh dunia yang meninggal karena kecelakaan pesawat diolah dari berbagai sumber.

1. John F. Kennedy Jr (Anak Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy)

John F.Kennedy Jr, bersama istri dan saudara perempuannya tewas dalam kecelakaan pesawat di Samudera Atlantik pada 16 Juli 1999. Ketika itu dia mengendarai pesawatnya sendiri. Diketahui, dia menolak instruktur penerbangan untuk menemaninya.

Kennedy menggunakan serta mengendarai pesawat untuk menghadiri pernikahan Rory Kennedy. Namun secara tiba-tiba pesawat yang dikemudikannya hilang dari radar. Operasi pencarian pun dilakukan. Namun baru pada 21 Juli 1999, para penyelam menemukan jasad John F. Kennedy Jr, istri dan saudara perempuannya itu di kedalaman 35 meter, sekitar 8 mil dari pantai Vineyard.

2. Aaliyah Dana Haughton (Penyanyi)

Aaliyah Dana Haughton atau yang dikenal dengan Aaliyah merupakan penyanyi asal Amerika Serikat. Dia dikenal dengan hits Back & Fourth dan One in A Million. Pada Agustus 2001, dia meninggal dunia karena kecelakaan pesawat. Aaliyah mengalami kecelakaan setelah menyelesaikan syuting video klip “Rock The Boat”.

Pesawat yang ditumpang Aaliyah jatuh di kawasan Bahama. Kecelakaan tersebut terjadi ketika pesawat akan lepas landas di Bandar Udara Marsh. Namun pesawat tersebut langsung jatuh dan terempas di ujung landasan pacu.

3. Kobe Bryant (Pebasket) Pada 26 Juni 2020, Legenda NBA Kobe Bryant meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan helikopter di Calabasas, California. Kecelakaan tersebut menewaskan sembilan orang, termasuk putri Kobe Bryant yang berumur 13 tahun. Bryant saat itu terbang menggunakan helikopter untuk mengikuti latihan basket bersama putrinya di klub basket miliknya. Diketahui, helikopter yang ditumpangi Bryant terjatuh ke tanah dan meledak hingga mengakibatkan kebakaran. Lokasi jatuhnya helikopter berada di lahan kosong ditumbuhi ilalang yang sudah kering, membuat tim pemadam kebakaran mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi. 4. Joe Lara (Aktor) Aktor film Tarzan: The Epic Adventures, Joe Lara bersama sang istri tewas dalam kecelakaan pesawat bersama lima penumpang lainnya. Dia dan sang istri menumpangi jet Cessna C501. Pesawat tersebut jatuh di Percy Priest Lake, di Tennessee, Amerika Serikat, setelah lepas landas dari Bandara Smyrna Rutherford County, pada 29 Mei 2021. Diketahui, pesawat tersebut hendak menuju ke Bandara Internasional Palm Beach di Florida. Setelah kecelakaan, tim penyelamat bergegas ke lokasi untuk menyelamatkan korban, namun tidak berhasil. Tiba di lokasi, tim penyelamat hanya menemukan komponen pesawat serta tubuh manusia.