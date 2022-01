JAKARTA - Kasus prostitusi online yang banyak terkuak di Indonesia, dialami juga oleh beberapa negara tetangga. Bahkan ada yang melibatkan pemain film hingga personel boyband. Berikut beberapa kasus prostitusi paling menghebohkan dunia.

1. Seungri

Penggemar K-Pop pasti mengenal sosok Seungri. Seungri merupakan anggota boyband Big Bang yang berhasil menarik banyak pengikut di Asia dan benua lain setelah debutnya pada tahun 2006.

Namun pada tahun 2019, industri hiburan Korea Selatan digemparkan dengan kasus Seungri yang terlibat dalam skandal Burning Sun. Seungri terlibat kasus penyerangan, kekerasan seksual, peredaran narkoba, dan prostitusi terhadap para klien klub malam Burning Sun miliknya. Tak hanya itu, Seungri disebut-sebut membagikan video dari kamera tersembunyi melalui grup chat yang akhirnya ikut menyeret nama sejumlah selebritas lain.

Akibat skandalnya itu, Seungri mundur dari Big Bang yang telah membesarkan namanya.

Melansir npr.org, pengadilan militer Korea Selatan menghukum bintang K-Pop Seungri tiga tahun penjara. Selain itu, Seungri didenda 1,15 miliar won. Dia ditahan setelah keputusan pengadilan militer di Yongin, dekat Seoul.

2. Lindsay Lohan

Lindsay Lohan adalah seorang aktris, penyanyi, penulis lagu, produser, dan pengusaha Amerika Serikat. Lahir dan dibesarkan di New York City, Lohan menandatangani kontrak dengan Ford Models pada usia 3 tahun. Kariernya semakin melesat setelah berperan di film 'The Parent Trap'.

Dilansir dari India Today, Lindsay Lohan pernah dikaitkan dengan dugaan skandal prostitusi setelah sang ayah, Michael Lohan, mengungkapkan bahwa Lindsay merupakan pekerja seks kelas atas. Sementara ibunya, Dina, sebagai muncikarinya.

Tak sampai di situ saja, skandal Lindsay terkait prostitusi kian memanas saat bintang porno pria bernama Alex ‘Voodoo’ Torres menuduh Lindsay membayarnya untuk berhubungan seks dengannya.

3. Lea Michele

Lea Michele, wanita kelahiran 1986, merupakan seorang aktris dan penyanyi Amerika Serikat. Ia terkenal lewat perannya sebagai Rachel Berry dalam serial televisi Fox Glee.

Melansir Times, pada tahun 2014, Lea Michele dilaporkan berkencan dengan Matthew Paetz. Saat itu untuk berkencan dengan Paetz, tarif yang dikenakan mulai dari USD350 per jam hingga USD17.500 seminggu.

Diketahui, pasangan tersebut bertemu ketika membintangi video musik cabul Michele untuk On My Way.