BRASIL - Di banyak negara, operasi plastik ditempuh orang untuk mempermudah banyak hal, mulai dari pekerjaan hingga pasangan. Melansir data yang dihimpun oleh American Society of Plastic Surgeons, sebanyak 15,6 juta prosedur operasi plastik dilakukan di seluruh dunia pada tahun 2020.

Prosedur operasi plastik yang banyak dilakukan adalah operasi hidung, kelopak mata, facelift, sedot lemak, dan operasi payudara. Berikut adalah beberapa negara dengan jumlah operasi plastik paling banyak di dunia.

1. Amerika Serikat (AS)

Data yang dikumpulkan oleh International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) pada 2018, Amerika Serikat menempati urutan pertama negara dengan prosedur operasi plastik terbanyak di dunia dengan total lebih dari 4,3 juta prosedur. Jenis prosedur yang paling banyak diminati adalah operasi payudara, dengan total sebanyak 1,4 juta prosedur.

2. Brasil

Negara yang menempati urutan kedua adalah Brasil, dengan total 2,3 juta prosedur. Seperti Amerika Serikat, jenis operasi yang paling banyak dilakukan adalah operasi payudara dengan total prosedur mencapai 392.530 kali.

3. China

Di China, ada lebih dari 10 juta orang yang menjalani operasi kosmetik. Sebanyak 8,5 juta di antaranya berusia di bawah 30 tahun. Menurut laporan Global Times, negara itu memiliki lebih dari 60.000 klinik bedah plastik tanpa izin pada 2019. Klinik-klinik itu bertanggung jawab atas sekitar 40.000 “kecelakaan medis” setiap tahun. Rata-rata 110 operasi yang gagal per hari, tambah laporan itu.

4. Korea Selatan

Korea Selatan memiliki tingkat operasi plastik per kapita tertinggi, menurut sebuah makalah tahun lalu di jurnal medis Aesthetic Plastic Surgery. Sebelum Covid-19 melanda, Korea Selatan menarik ribuan turis operasi plastik setiap tahunnya. Namun, melansir The Washington Post, Korea Selatan bukanlah negara dengan jumlah praktisi operasi plastik terbanyak di dunia. Negara ini menempati posisi kelima, dengan lebih dari 2.500 dokter spesialis operasi plastik pada tahun 2019, menurut International Society of Aesthetic Plastic Surgery.

5. Inggris

Sebuah laporan dari British Association of Aesthetic Plastic Surgeons (BAAPS) mengungkapkan bahwa hampir 27.000 prosedur dilakukan pada tahun 2019, dengan operasi payudara sebagai operasi yang paling populer dilakukan oleh warga negara tersebut. Pada 2019, populasi Inggris adalah 66,65 juta, yang berarti ada 40 operasi kosmetik yang dilakukan per 100.000 orang.