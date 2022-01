JAKARTA - Banyak pemimpin dunia menggunakan media sosial (medsos) untuk berinteraksi langsung dengan warganya. Tak terkecuali, dengan warga internasional. Para pemimpin negara ini aktif membagikan beragam informasi dan pemikiran atau pendapatnya terkait sebuah fenomena. Berikut adalah 4 presiden atau pemimpin negara yang populer di medsos diolah dari berbagai sumber.

1. Donald Trump

Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45 Donald Trump menjadi pemimpin negara yang paling banyak memiliki pengikut di media sosial. Akun Twitter Trump per Juni 2020 saja sudah memiliki pengikut sebanyak 81,1 juta. Data yang dihimpun laman Statista itu menandakan bahwa Trump sangat populer di media sosial. Sementara itu, Trump menggaet 20,5 juta pengikut pada periode yang sama. Eksistensi Trump memang lebih terlihat di Twitter. Salah satu pernyataan Trump yang cukup menghebohkan adalah saat ia menyebut Corona Virus atau Covid-19 sebagai China Virus, yang dia cuitkan pada 7 September 2020.

2. Recep Tayyip Erdogan

Erdogan, Presiden Turki yang menjabat sejak 2014 hingga saat ini, juga sangat populer di media sosial. Akun Twitter-nya memiliki 16,1 juta pengikut dan akun Instagram-nya diikuti oleh 8,1 juta orang. Pria kelahiran Istanbul, 26 Februari 1954 ini sangat aktif di media sosial pada waktu sore menjelang malam. Fakta tersebut disampaikan dalam artikel bertajuk ‘Communication of Politics through Social Media: A Comparison of Turkish and Greek Leaders Recep Tayyip Erdoğan and Alexis Tsipras Twitter Management’ yang dibuat oleh Mihalis Kuyucu dari Universitas Istinye, Turki.

3. Joko Widodo Dari Indonesia, Presiden Joko Widodo juga memiliki banyak pengikut di Twitter. Masih menurut Statista, jumlah pengikut Jokowi di akun Twitter-nya per Juni 2020 adalah 13,8 juta orang. Dalam periode yang sama, ia memiliki 32,9 juta pengikut di Instagram. Ia lebih sering mengunggah foto-foto dirinya saat sedang melakukan kunjungan ke berbagai kota maupun negara. Terbaru, Jokowi membagikan kegiatannya saat akan melakukan kunjungan ke Universitas Katolik Parahyangan, Bandung untuk menghindari Dies Natalis kampus tersebut. Sementara itu di Instagram, Jokowi kerap membagikan potret kebersamaannya dengan sang cucu, Jan Ethes. 4. Imran Khan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan mempunyai 11, 8 juta pengikut di Twitter per Juni 2020. Khan tergolong cukup aktif membagikan informasi melalui akun Twitter-nya. Dia banyak mengomentari situs berita, salah satunya terkait dorongan untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Afghanistan. Diketahui, warga negara tersebut telah menjadi korban perang selama 40 tahun. (sst)