CHINA - Didorong urgensi demografis yang semakin meningkat, dalam 10 tahun terakhir China telah mengubah kebijakan dalam negerinya. Mandat satu anak yang diberlakukan secara ketat berubah menjadi opsi dua anak dalam kasus tertentu pada 2013. Mandat itu berubah menjadi dua anak untuk semua pada 2016, dan dorongan untuk tiga anak mulai tahun lalu.

Namun, terlepas dari upaya terbaik pemerintah, data yang dirilis minggu lalu oleh Biro Statistik Nasional China menunjukkan bahwa pada 2021 di negara berpenduduk 1,4 miliar itu, pertumbuhan populasi bersih hanya 480.000 — dibandingkan 10,1 juta kematian dan 10,6 juta kelahiran. Ini menunjukkan ada yang terputus antara tujuan kebijakan China dan rakyatnya.

Menurut catatan biro statistik, angka kelahiran menurun dengan cepat dalam lima tahun terakhir, dari 12,4 kelahiran untuk setiap 1.000 warga pada 2017 menjadi 7,52 kelahiran untuk setiap 1.000 warga pada 2021, terendah dalam hampir 60 tahun.

Rentang waktu ini penting karena Kelaparan Besar China yang dimulai pada 1959 dan berakhir pada 1961, tiga tahun sebelum negara itu melakukan sensus benchmark kedua.

Tak heran, beberapa poster tentang angka kelahiran pun bermunculan. "Bekerja lembur siang dan malam dan menghadapi (naiknya) harga-harga barang yang konyol ... siapa yang ingin anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan seperti itu?" kata sebuah poster di Weibo, platform mikroblog China.

Yi Fuxian, ilmuwan senior dalam bidang kebidanan dan ginekologi di University of Wisconsin-Madison dan penulis Big Country With an Empty Nest, mengatakan kepada VOA keajaiban ekonomi China sangat bergantung pada tenaga kerjanya yang tak kunjung habis. Setiap perubahan (perlambatan) dalam populasi, pasti akan berdampak terhadap titik belok dalam model ekonominya.

"Sekitar 30 juta orang mati kelaparan, dan jumlah kelahiran yang hilang atau tertunda hampir sama," tulis artikel tentang kelaparan itu dalam arsip National Institutes of Health.