JAKARTA - Pada 3 Februari 1966, Uni Soviet menyelesaikan pendaratan terkontrol pertama di bulan, ketika pesawat ruang angkasa tak berawak Lunik 9 mendarat di Ocean of Storms, yakni bagian permukaan bulan yang memiliki banyak dark spot.

Setelah mendarat dengan lembut, kapsul bundar itu terbuka seperti bunga, menyebarkan antenanya, dan mulai mengirimkan foto dan gambar televisi kembali ke Bumi. Kapsul pendarat seberat 220 pon diluncurkan dari Bumi pada 31 Januari.

Lunik 9 adalah bulan besar pertama ketiga untuk program luar angkasa Soviet. Sebelumnya, pada 14 September 1959, Lunik 2 menjadi objek buatan manusia pertama yang mencapai bulan ketika menabrak permukaan bulan. Lalu pada 7 Oktober di tahun yang sama Lunik 3 terbang mengelilingi bulan dan mengirimkan kembali ke Bumi gambar pertama sisi jauh bulan.

Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, program luar angkasa Amerika Serikat (AS) secara konsisten mengikuti program Soviet dalam hal pertama di luar angkasa—pola yang berubah secara dramatis dengan kemenangan program bulan Apollo Amerika pada akhir 1960-an.

Saat ini, setelah Perang Dunia II berakhir pada pertengahan abad ke-20, konflik baru dimulai. Dikenal sebagai Perang Dingin, pertempuran ini mengadu dua kekuatan besar dunia—AS yang demokratis, kapitalis, dan Uni Soviet yang komunis—berlawanan satu sama lain. Dimulai pada akhir 1950-an, ruang angkasa akan menjadi arena dramatis lainnya untuk kompetisi ini, karena masing-masing pihak berusaha untuk membuktikan keunggulan teknologinya, daya tembak militernya, dan–dengan perluasan–sistem ekonomi-politiknya.

Eksplorasi luar angkasa juga menjadi arena dramatis lain untuk kompetisi Perang Dingin. Pada 4 Oktober 1957, sebuah rudal balistik antarbenua R-7 Soviet meluncurkan Sputnik (bahasa Rusia untuk “pelancong”), satelit buatan pertama di dunia dan objek buatan manusia pertama yang ditempatkan di orbit Bumi. Peluncuran Sputnik mengejutkan, dan tidak menyenangkan, bagi kebanyakan orang Amerika.

Di AS, luar angkasa dipandang sebagai perbatasan berikutnya, perpanjangan logis dari tradisi eksplorasi Amerika yang agung, dan sangat penting untuk tidak kehilangan terlalu banyak tanah dari Soviet. Selain itu, demonstrasi kekuatan luar biasa dari rudal R-7—tampaknya mampu mengirimkan hulu ledak nuklir ke ruang udara AS—membuat pengumpulan intelijen tentang kegiatan militer Soviet menjadi sangat mendesak.

Kemudian pada 1958, AS meluncurkan satelitnya sendiri, Explorer I, yang dirancang oleh Angkatan Darat AS di bawah arahan ilmuwan roket Wernher von Braun. Pada tahun yang sama, Presiden Dwight D. Eisenhower menandatangani perintah umum yang menciptakan National Aeronautics and Space Administration (NASA), sebuah badan federal yang didedikasikan untuk eksplorasi ruang angkasa.