JAKARTA - Kisah percintaan ratu dan raja menjadi perhatian publik. Namun nyatanya, kisah percintaan keluarga kerajaan tidak selalu berbuah manis. Tak sedikit dari mereka yang berselingkuh. Ada beragam alasan mereka berselingkuh. Mulai dari tidak adanya cinta hingga ratu yang kurang mendapat kepuasaan batin dari sang raja. Berikut daftar ratu yang berselingkuh diolah dari berbagai sumber.

1. Putri Rumania Marie

Pada 1982, Putri Marie dari Edinburgh menikah dengan Ferdinand de Hohenzolern-Sigmaringen yang merupakan pewaris takhta Rumania. Saat itu Putri Marie berusia 17 tahun, sedangkan sang suami lebih tua 10 tahun darinya. Marie tidak pernah mencintai Ferdinand, bahkan dia membenci sang suami.

Diketahui, Marie telah melahirkan enam anak. Akan tetapi tidak semua anaknya milik Ferdinand. Anak perempuan kedua Marie yaitu Marie Mignon merupakan hasil perselingkuhannya dengan seorang petugas keamanan kerajaan, Zizi Cantacuzino. Namun cinta sejati Marie adalah Pangeran Barbu Stirbei. Ileana serta Mircea yang merupakan anak bungsu Marie diduga hasil perselingkuhan lantaran memperlihatkan kemiripan dengan Pangeran Barbu Stirbei.

2. Marguerite of Valois

Margueritte of Valois adalah anak perempuan ketujuh dari Henry II dan Catherine de 'Medici. Margueritte of Valois menikah dengan Henry III of Navarre. Dia membenci pernikahannya. Marguerie dan Henry sama-sama berselingkuh.

Joseph Boniface de La Mole disebut sebagai pacar pertama Marguerite. Ketika Marguerite berusia 27 tahun, dia jatuh cinta pada Jacques Harlay, Seigneur de Champvallon. Setelah ketahuan pihak istana, dia diasingkan oleh sang suami Henry III ke Paris. Kemudian dia pun meninggalkan sang suami dan melakukan perjalanan dengan Jacques Harlay hingga akhirnya ditangkap serta dipenjara di Kastil Usson.

3. Marie Antoinette Ketika berumur 15 tahun, Marie Antoinette menikah dengan Louis XVI, Dauphin of France. Sang suami lebih tertarik dengan berburu ketimbang istrinya yang cantik. Louis XVI selalu memberikan hadiah untuk sang istri. Salah satunya adalah Petit Trianon yang merupakan sebuah rumah tiga lantai yang strategis dan tersembunyi di sudut Versailles. Hal tersebut menjadi letak kesalahan bagi Louis XVI. Pasalnya, Ratu Marie Antoinette justru kerap berpesta dan foya-foya di rumah tersebut, hingga menjalin asmara dengan pria lain. Diketahui, Marie Antoinette pernah bertemu dengan tentara Swedia, Hans Axel von Fersen di sebuah pesta dansa di Paris. Saat itu Maria masih menjadi istri sah Louis. Bahkan Hans sering berkunjung ke Petit Trianon dan mempunyai apartemen sendiri yang berada tepat di apartemen sang ratu. Tidak ada yang dapat mengatakan dengan pasti apakah cinta mereka terwujud. Namun mereka tetap dikatakan selingkuh karena saling mencintai satu sama lain.