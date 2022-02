JAKARTA – Pada 9 Februari 1950 Senator Amerika Serikat Joseph McCarthy mengklaim memiliki daftar berisi nama 200 anggota Departemen Luar Negeri AS yang merupakan antek Partai Komunis. Pidato tersebut membuat McCarthy menjadi terkenal secara nasional dan memicu histeria nasional tentang subversif dalam pemerintahan Amerika.

BACA JUGA: Sebar Tudingan Tak Berdasar, Senator AS Serukan Perang Terhadap Komunisme

Berbicara di depan Ohio County Women's Republican Club di Wheeling, West Virginia, Senator McCarthy melambaikan selembar kertas di hadapan hadirinnya. Menurut satu-satunya akun surat kabar yang diterbitkan tentang pidato tersebut, McCarthy mengatakan bahwa,

“Saya memiliki di sini di tangan saya daftar 205 (pegawai Departemen Luar Negeri) yang diketahui oleh Menteri Luar Negeri sebagai anggota Partai Komunis dan yang bagaimanapun juga adalah anggota Partai Komunis. masih bekerja dan membentuk kebijakan Departemen Luar Negeri,” kata McCarthy menurut satu-satunya laporan surat kabar tentang pidato tersebut, sebagaimana dilansir History.

Dalam beberapa minggu berikutnya, jumlah yang disebutkan McCarthy berfluktuasi dari 57 orang, 81, atau 10. Faktanya, McCarthy tidak pernah memberikan bukti kuat bahwa bahkan ada satu komunis pun di Departemen Luar Negeri.

Terlepas dari ketidakkonsistenan McCarthy, penolakannya untuk memberikan nama-nama “komunis” dalam daftar itu, dan ketidakmampuannya untuk menghasilkan bukti masuk akal, tuduhannya mencapat reaksi dari masyarakat Amerika dan memunculkan sentimen anti-komunis.

BACA JUGA: Sejarah Perkembangan Komunis Sejak 1848, Dilahirkan Karl Marx

Beberapa bulan menjelang pidato McCharty pada Februari, sejumlah insiden memukul kebijakan Perang Dingin Amerika. China telah jatuh ke dalam revolusi komunis, Soviet sukses menguji coba bom atom, sehingga tuduhan McCarthy seakan memberikan alasan mengapa kebijakan luar negeri AS mengalami kebuntuan: karena ada subversi komunis di dalam pemerintahan.

Dia juga bukan orang pertama yang menghasut kekhawatiran tentang subversi komunis di pemerintahan.

Sebelumnnya Kongres AS telah menyelidiki Hollywood atas dugaan pengaruh komunis dan mantan pegawai Departemen Luar Negeri Alger Hiss dihukum karena sumpah palsu pada Januari 1950 karena kesaksian yang berhubungan dengan tuduhan bahwa ia menjadi mata-mata Uni Soviet selama 1930-an.

Tuduhan itu memunculkan “McCarthyism”, sebuah perburuan komunis di AS yang mulai dikenal selama 1950-an. Dampak dari tuduhan itu benar-benar dahsyat dengan banyak orang kehilangan kehidupan dan karier mereka, memberangus debat domestik tentang isu Perang Dingin dan membuat jutaan warga AS ketakutan akan dituduh sebagai antek komunisme.

Namun, McCarthy tidak pernah menemukan komunis yang dia gembar-gemborkan dan pengaruh pribadinya runtuh pada 1954 ketika dia menuduh Angkatan Darat melindungi tokoh komunis yang terkenal.

Audiensi televisi tentang penyelidikannya ke Angkatan Darat AS membuat rakyat AS akhirnya melihat taktik intimidasi McCarthy dan cacat kredibilitasnya. Dia dengan cepat kehilangan dukungan dan Senat AS pun mengecamnya. McCarthy meninggal tak lama kemudian pada 1957.