JAKARTA - Israel pernah konflik dengan beberapa negara, namun kemudian menjalin hubungan, yang bersahabat dengan negara-negara tersebut. Berikut negara yang bersahabat dengan Israel:

BACA JUGA: Houthi Tembakkan Rudal Balistik ke UEA Saat Presiden Israel Berkunjung

1. Amerika Serikat

Diketahui, AS dan Israel menjalin hubungan yang begitu dekat. Hubungan kedua negara semakin dekat setelah 1967. Pada 1967, Amerika Serikat (AS) membantu Israel dalam Perang Enam Hari bersama negara-negara Arab. Pengetahuan serta intelijen Israel tentang Timur Tengah tidak tertandingi dengan negara lain. Hal tersebut yang menjadikan AS menjalin hubungan yang baik dengan Israel.

BACA JUGA: Yordania Lakukan Diplomasi Intensif untuk Hentikan Serangan Militer Israel

2. Uni Emirat Arab

Hubungan Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) telah terjalin baik. Diketahui pada 2015, Israel mempunyai perwakilan tetap di Dubai. Kemudian pada Agustus 2020, UEA membangun sambungan telepon ke Israel. Selain itu, UEA membuka blokir panggilan langsung ke Israel. Lalu, dilakukan penerbangan komersial langsung pertama dari Israel ke UEA pada 31 Agustus 2020.

3. Bahrain Permusuhan antara Israel dan Bahrain telah mencair. Pada September 2020, Israel dan Bahrain sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan kedua negara. Salah satu alasan Bahrain menjadi sekutu Israel adalah membeli jaminan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Meskipun bersekutu dengan Israel, Bahrain tetap mendukung pembentukan Palestina yang merdeka. 4. Yordania Israel serta Yordania sempat bersitegang ketika Perang Enam Hari pada 1967. Namun hubungan keduanya membaik setelah meneken perjanjian pada damai pada 1994. Perjanjian tersebut mengakhiri konflik yang terjadi di antara dua negara tersebut. Diketahui, Yordania sering mengirim tenaga kerja untuk pariwisata di Israel. Sedangkan Israel menjual gas ke Yordania.